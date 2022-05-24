***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.05.2022 13:51
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.05.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
24.05.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketimizin 2022 yılı hesap döneminde bağımsız denetimini yapacak denetim kuruluşu olarak PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. pay sahiplerince onaylanmıştır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032026
BIST
15:222.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 10,02
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.376
15:2216,0986
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1730
|Açılış
|: 110,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 110,7800
|
16,1619
En Düşük
15,9172
15:2217,2475
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2115
|Açılış
|: 26,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7500
|
17,3542
En Düşük
16,8668
15:2211,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,18
|Açılış
|: 11,35
|
|Önceki Kapanış
|: 11,17
|
11,40
En Düşük
11,11
BIST En Aktif Hisseler15:20
|KGYO
|4,76
|1.740.227
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|66.577.242
|% 9,83
|
|ORCAY
|19,90
|99.110.874
|% 9,28
|
|MZHLD
|51,85
|4.187.221
|% 9,11
|
|JANTS
|78,15
|96.961.750
|% 8,54
|
|SELVA
|9,41
|22.888.416
|% -7,75
|
|MEPET
|4,20
|20.157.463
|% -6,67
|
|NUGYO
|6,26
|165.364.515
|% -6,29
|
|MNDRS
|3,13
|14.338.822
|% -4,57
|
|ESCOM
|12,74
|16.289.835
|% -4,21
|
|GARAN
|15,30
|1.805.878.398
|% 0,86
|
|THYAO
|42,94
|1.719.432.328
|% -0,05
|
|KARSN
|5,82
|1.298.120.241
|% 1,22
|
|SISE
|19,72
|1.078.081.750
|% 1,91
|
|KRDMD
|14,28
|929.311.981
|% 0,42
|
|KARSN
|5,82
|1.298.120.241
|% 1,22
|
|EKGYO
|2,56
|424.979.628
|% -0,39
|
|SKBNK
|1,27
|184.349.117
|% 0,00
|
|GARAN
|15,30
|1.805.878.398
|% 0,86
|
|YKBNK
|4,38
|490.412.042
|% -0,45
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0915
|16,1034
|% 1,12
|
|Euro
|17,2262
|17,2471
|% 1,24
|
|Sterlin
|20,0318
|20,1323
|% 0,26
|
|Frank
|16,6113
|16,7113
|% 1,15
|
|Riyal
|4,2758
|4,2973
|% 1,06
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|3,05
|
|Altın Gr.
|962
|962
|13,49
|
|Cumhuriyet
|6.395
|6.492
|118,00
|
|Tam
|6.366
|6.526
|120,01
|
|Yarım
|3.077
|3.157
|58,05
|
|Çeyrek
|1.543
|1.578
|29,03
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,91
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,36
|0,20
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,47
|