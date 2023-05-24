***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.05.2023,18.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıBDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi22.05.2023Tescil Tarihi24.05.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su24.05.2023,10837 SayılıAçıklamalar2022 yılı olağan genel kurul toplantısında şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için seçilen BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş'nin seçimi Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 24.05.2023 tarihinde tescil edilmiş ve tescile ilişkin ilan 24.05.2023 tarih ve 10837 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153322BIST