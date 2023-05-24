***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.05.2023 13:54
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.05.2023,18.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
22.05.2023
Tescil Tarihi
24.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
24.05.2023,10837 Sayılı
Açıklamalar
2022 yılı olağan genel kurul toplantısında şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için seçilen BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş'nin seçimi Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 24.05.2023 tarihinde tescil edilmiş ve tescile ilişkin ilan 24.05.2023 tarih ve 10837 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153322
BIST
15:594.419
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -51,63
|Açılış
|: 4.477
|
|Önceki Kapanış
|: 4.471
|
4.524
En Düşük
4.416
15:5919,9009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0442
|Açılış
|: 21,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2000
|
19,9009
En Düşük
19,8142
15:5921,5096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1080
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,8000
|
21,5096
En Düşük
21,3426
15:591.266,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,08
|Açılış
|: 1.266,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,30
|
1.269,51
En Düşük
1.258,44
BIST En Aktif Hisseler15:59
|BURCE
|107,10
|131.866.353
|% 9,90
|
|IHEVA
|1,33
|12.041.423
|% 7,26
|
|CEMTS
|37,46
|112.012.027
|% 5,94
|
|PENGD
|4,80
|26.768.169
|% 4,80
|
|EMNIS
|33,48
|102.650
|% 4,17
|
|TATGD
|25,28
|163.122.157
|% -4,75
|
|GOODY
|16,69
|56.763.741
|% -4,36
|
|BJKAS
|12,29
|117.384.324
|% -4,13
|
|LOGO
|50,70
|25.961.060
|% -3,80
|
|SNPAM
|11,90
|112.881
|% -3,64
|
|SASA
|50,25
|3.119.097.577
|% 0,50
|
|THYAO
|132,20
|1.899.969.292
|% -1,64
|
|ISCTR
|10,21
|1.647.580.452
|% -1,54
|
|KCHOL
|72,85
|1.220.770.162
|% -3,00
|
|AKBNK
|14,08
|984.883.981
|% -2,22
|
|ISCTR
|10,21
|1.647.580.452
|% -1,54
|
|EKGYO
|6,22
|830.122.440
|% -0,96
|
|YKBNK
|8,72
|703.609.018
|% -1,02
|
|AKBNK
|14,08
|984.883.981
|% -2,22
|
|SASA
|50,25
|3.119.097.577
|% 0,50
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8776
|19,9009
|% 0,22
|
|Euro
|21,4771
|21,5096
|% 0,50
|
|Sterlin
|24,5941
|24,7175
|% 0,13
|
|Frank
|21,9528
|22,0850
|% 0,11
|
|Riyal
|5,2869
|5,3134
|% 0,21
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|2,23
|
|Altın Gr.
|1.266
|1.266
|6,08
|
|Cumhuriyet
|9.350
|9.593
|32,00
|
|Tam
|9.395
|9.652
|23,71
|
|Yarım
|4.646
|4.747
|-54,00
|
|Çeyrek
|2.316
|2.366
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,45
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,98
|15,01
|0,03
|
|B. Petrol
|77,97
|77,97
|1,13
|
Seans Raporu
15:59
daha fazla
-
16:14EYGYO
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 19.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 786, 676 adet işlem
-
16:13DESPC
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 18.16 lira fiyatla işlem gören hissede 611, 942 adet işlem
-
16:11KLSYN
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 724, 919 adet işlem
-
16:10XU100
Endeks 4, 425 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 02 altında . İşlem hacmi 28, 977.00 milyon TL de
-
16:09ONCSM
Yüzde -5.40 oranında düşüşle 85.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 788, 993 adet işlem