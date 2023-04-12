***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin " SERMAYE" başlıklı 7. Maddesi değiştirilmiş, değişiklik 12.04.2023 tarihinde tescil edilmiştir.Tescile ilişkin ilan 12.04.2023 tarihli ve 10810 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.Son değişikliği içeren Esas Sözleşme'miz ektedir.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No7 12/04/2023 12/04/2023 108107 25/05/2018 05/06/2018 9593http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136820BIST