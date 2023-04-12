***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme
12.04.2023 16:03
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
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Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin " SERMAYE" başlıklı 7. Maddesi değiştirilmiş, değişiklik 12.04.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Tescile ilişkin ilan 12.04.2023 tarihli ve 10810 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
Son değişikliği içeren Esas Sözleşme'miz ektedir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 12/04/2023 12/04/2023 10810
7 25/05/2018 05/06/2018 9593
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136820
BIST
18:055.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
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|Önceki Kapanış
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1.259,91
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ZRGYO
|4,95
|358.661.384
|% 10,00
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|MARKA
|23,98
|13.617.499
|% 10,00
|
|BURVA
|33,66
|20.630.683
|% 10,00
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|KRGYO
|18,26
|14.973.304
|% 10,00
|
|EDIP
|8,59
|31.127.174
|% 9,99
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|ONCSM
|108,00
|185.425.513
|% -10,00
|
|HEDEF
|21,28
|95.255.115
|% -9,98
|
|GESAN
|78,00
|1.761.957.856
|% -7,69
|
|SRVGY
|161,00
|26.919.420
|% -7,20
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|AVHOL
|15,82
|74.987.001
|% -6,94
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|THYAO
|133,40
|5.291.064.638
|% 0,30
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|EREGL
|36,26
|3.079.691.436
|% 0,17
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|ISCTR
|12,28
|2.874.787.821
|% 1,07
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|AKBNK
|18,29
|2.776.626.000
|% 2,46
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|ASELS
|55,05
|2.689.659.645
|% 2,90
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|ISCTR
|12,28
|2.874.787.821
|% 1,07
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|ZOREN
|5,00
|1.114.326.837
|% -6,72
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|EKGYO
|7,00
|1.455.680.401
|% -0,58
|
|YKBNK
|10,41
|1.968.537.863
|% 2,66
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|SKBNK
|2,56
|402.125.785
|% 0,00
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,3105
|19,3146
|% 0,16
|
|Euro
|21,2017
|21,2109
|% 0,87
|
|Sterlin
|23,9847
|24,1050
|% 0,33
|
|Frank
|21,4355
|21,5646
|% 0,73
|
|Riyal
|5,1321
|5,1578
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.008
|2.008
|4,29
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.246
|3,16
|
|Cumhuriyet
|8.514
|8.642
|27,00
|
|Tam
|8.565
|8.640
|23,00
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|Yarım
|4.183
|4.228
|11,00
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|Çeyrek
|2.091
|2.114
|6,00
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|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,63
|15,64
|0,09
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|B. Petrol
|86,89
|86,89
|1,28
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