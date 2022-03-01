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***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

01.03.2022 19:44
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)


***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2022
Açıklamalar

31 Aralık 2021 Faaliyet Raporu ektedir.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006103


BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HUBVC 9,13 3.313.825 % 10,00  
ISGYO 6,05 191.510.131 % 10,00  
ORMA 33,00 569.335 % 10,00  
ISATR 501.982,90 501.983 % 10,00  
ISBTR 68.416,70 1.665.002 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,9589 13,9699 % 0,91  
Euro 15,5221 15,5667 % -0,03  
Sterlin 18,5356 18,6285 % 0,02  
Frank 15,1295 15,2206 % 0,54  
Riyal 3,7099 3,7285 % 0,74  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.932 1.933 22,27  
Altın Gr. 868 868 17,21  
Cumhuriyet 5.714 5.800 55,00  
Tam 5.687 5.831 55,57  
Yarım 2.749 2.821 26,88  
Çeyrek 1.379 1.410 13,44  
Gümüş.Ons 25,17 25,20 0,71  
Gümüş Gr. 11,29 11,30 0,39  
B. Petrol 107 107 9,34  
Seans Raporu 18:05
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