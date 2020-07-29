***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiYıllık izin kullanımı sebebiyle üretime ara verilmesiDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiÜretime ara verilmesiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniYıllık İzin kullanımıVarsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi30.07.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerNöbetçi Personel bulundurulmasıYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylarİzin döneminin sona ermesiYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih10.08.2020Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiAçıklamalarŞirket çalışanlarımız yaz dönemi izinlerini, Kurban Bayramı tatili ile birleştirek 30 Temmuz - 10 Ağustos tarihleri arasında kullanacak olup, bu dönem boyunca üretime araverilecektir.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863832BIST