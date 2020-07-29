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***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

29.07.2020 20:04
GÜNCEL HABERLER



***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Yıllık izin kullanımı sebebiyle üretime ara verilmesi
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Üretime ara verilmesi
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Yıllık İzin kullanımı
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
30.07.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
-
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Nöbetçi Personel bulundurulması
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
İzin döneminin sona ermesi
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
10.08.2020
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
-
Açıklamalar

Şirket çalışanlarımız yaz dönemi izinlerini, Kurban Bayramı tatili ile birleştirek 30 Temmuz - 10   Ağustos tarihleri arasında kullanacak olup, bu dönem boyunca  üretime ara 
verilecektir.
Kamuoyuna saygılarımızla  duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863832


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KRGYO 6,05 49.049.693 % 10,00  
IHYAY 1,43 136.343.806 % 10,00  
PKENT 867,90 4.078.262 % 10,00  
BURVA 78,10 16.653.648 % 10,00  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,0309 9,0762 % 1,05  
Frank 7,6033 7,6491 % 1,10  
Riyal 1,8547 1,8640 % 0,68  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.961 1.961 2,60  
Altın Gr. 440 440 3,26  
Cumhuriyet 2.885 2.927 31,20  
Tam 2.972 3.017 38,70  
Yarım 1.442 1.468 14,50  
Çeyrek 723 736 8,60  
Gümüş.Ons 24,26 24,29 -0,13  
Gümüş Gr. 5,43 5,44 -0,00  
B. Petrol 43,98 43,98 0,37  
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