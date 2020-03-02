***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 393.566.354 385.717.340Satışların Maliyeti17 -239.832.341 -285.836.532TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)153.734.013 99.880.808BRÜT KAR (ZARAR)153.734.013 99.880.808Genel Yönetim Giderleri18 -12.885.491 -11.157.213Pazarlama Giderleri18 -85.733.752 -78.243.513Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -3.968.930 -2.515.650Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 42.679.395 32.273.278Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -45.848.444 -53.433.809ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)47.976.791 -13.196.099Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 1.021.029 970.146Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -159.728 -159.726FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)48.838.092 -12.385.679Finansman Gelirleri22 2.558.144 282.263Finansman Giderleri22 -35.347.598 -25.536.088SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)16.048.638 -37.639.504Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.702.583 1.809.147Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 2.702.583 1.809.147SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18.751.221 -35.830.357DÖNEM KARI (ZARARI)18.751.221 -35.830.357Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları18.751.221 -35.830.357Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Lot başına düşen Kazanç / Kayıp 23 1,87510000 -3,58300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI78.937.482 -12.847.063Dönem Karı (Zararı)18.751.221 -35.830.357Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler51.130.499 47.925.737Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13.266.383 14.724.788Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.393.622 1.018.468Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.149.144 326.511Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler244.478 691.957Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.173.249 4.956.005Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.662.680 115.513Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler363.358 1.338.454Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.147.211 3.502.038Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34.464.050 25.253.825Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-883.548 -282.263Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler35.347.598 25.536.088Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.637.860 2.420.912Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.674.596 1.375.017Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.674.596 1.375.017Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-2.702.583 -1.823.278Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler157.559Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.585.045İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler8.621.686 -18.174.403Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.634.215 -6.851.652İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)653.347 -2.082.772İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-12.287.562 -4.768.880Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler16.063.762 -16.753.365Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.558.075 5.901.479İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)13.076.036 27.782.715İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-3.517.961 -21.881.236İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.365.936 -470.865Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-5.365.936 -470.865Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları78.503.406 -6.079.023Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-723.983 -2.171.245Vergi İadeleri (Ödemeleri)1.158.059 -4.596.795YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-19.950.246 -17.187.295Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri240.548 -2.758.720Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri240.548 -2.758.720Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-20.190.794 -14.710.838Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-20.007.212 -14.604.840Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-183.582 -105.998Alınan Faiz282.263FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-36.221.201 36.642.780Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri722.262.046 803.422.944Kredilerden Nakit Girişleri722.262.046 803.422.944Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-721.140.877 -742.410.425Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-721.140.877 -742.410.425İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış3 1.072.685 1.166.349Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.080.168Ödenen Faiz-35.218.435 -25.536.088Alınan Faiz883.548YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.766.035 6.608.422NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.766.035 6.608.422DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 26.267.896 19.659.474DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 49.033.931 26.267.896Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 49.033.931 26.267.896Ticari Alacaklar105.152.371 95.991.123İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 4.603.411 5.256.758İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 100.548.960 90.734.365Diğer Alacaklar325.029 23.439İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 325.029 23.439Türev Araçlar299.579Stoklar7 34.423.678 50.731.918Peşin Ödenmiş Giderler8 736.168 334.963Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 9.684.216 10.842.275Diğer Dönen Varlıklar14 20.988.269 17.476.885ARA TOPLAM220.643.241 201.668.499TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR220.643.241 201.668.499DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5.000 5.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 2.033.705 2.193.433Maddi Duran Varlıklar11 61.116.001 52.650.737Kullanım Hakkı Varlıkları11 9.636.968Maddi Olmayan Duran Varlıklar175.909 105.998Ertelenmiş Vergi Varlığı16 7.255.058 4.496.641TOPLAM DURAN VARLIKLAR80.222.641 59.451.809TOPLAM VARLIKLAR300.865.882 261.120.308KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 90.686.423 86.492.982Ticari Borçlar85.843.154 76.193.947İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 45.841.900 32.765.864İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 40.001.254 43.428.083Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 1.578.339 1.275.166Diğer Borçlar16.168İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar16.168Türev Araçlar1.375.017Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.758.949 1.008.207Kısa Vadeli Karşılıklar11.930.076 10.419.509Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 3.613.422 2.466.212Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 8.316.654 7.953.297Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6 426.192 2.700.368ARA TOPLAM192.239.301 179.465.196TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER192.239.301 179.465.196UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 6.159.580Diğer Borçlar8.427.302 7.370.784İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 8.427.302 7.370.784Uzun Vadeli Karşılıklar10.145.653 8.918.166Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 10.145.653 8.918.166TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.732.535 16.288.950TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER216.971.836 195.754.146ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar83.894.046 65.366.162Ödenmiş Sermaye15 10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları15 34.578.158 34.578.158Paylara İlişkin Primler (İskontolar)43.129 43.129Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.486.214 -2.262.877Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.864.929 7.864.929Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15.142.823 50.973.180Net Dönem Karı veya Zararı18.751.221 -35.830.357TOPLAM ÖZKAYNAKLAR83.894.046 65.366.162TOPLAM KAYNAKLAR300.865.882 261.120.308Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 34.578.158 43.129 -2.206.356 7.864.929 58.163.091 -2.415.319 106.027.632 106.027.632Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-4.774.592 -4.774.592 -4.774.592Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler