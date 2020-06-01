***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 119.462.645 107.084.697Satışların Maliyeti13 -81.998.669 -65.819.999TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)37.463.976 41.264.698BRÜT KAR (ZARAR)37.463.976 41.264.698Genel Yönetim Giderleri14 -3.201.372 -2.493.152Pazarlama Giderleri14 -24.434.632 -21.125.269Araştırma ve Geliştirme Giderleri14 -1.494.681 -583.448Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 12.496.096 4.731.859Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -7.896.282 -11.446.965ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.933.105 10.347.723Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler276.487 241.458FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)13.209.592 10.589.181Finansman Gelirleri110.606 80.297Finansman Giderleri-5.385.925 -7.232.724SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.934.273 3.436.754Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.405.706 838.785Dönem Vergi (Gideri) Geliri12 -5.442.257 -1.061.434Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 6.847.963 1.900.219SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.339.979 4.275.539DÖNEM KARI (ZARARI)9.339.979 4.275.539Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları9.339.979 4.275.539Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına düşen kazanç 17 0,93400000 0,42760000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.237.202 9.339.979 4.275.539Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler47.211.302 45.202.948Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 4.544.542 2.315.608Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.595.639 2.463.232Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 1.287.756 2.463.232Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 1.307.883Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler34.808.554 34.530.306Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler498.972 1.017.717Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler35.676.233 31.707.268Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-1.366.651 1.805.321Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6.368.693 7.152.427Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-110.606 -80.297Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler5.385.925 7.232.724Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri1.093.374Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.094.538Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler299.579 -328.004Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler299.579 -328.004Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-1.405.705 -2.025.159İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-39.409.589 -75.739.086Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-105.123.834 -92.900.978İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.844.477 -1.869.892İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-103.279.357 -91.031.086Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.158.860 -8.835.024Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler76.590.969 18.575.174İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7.108.800 -14.244.809İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)69.482.169 32.819.983İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.717.864 7.421.742Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-14.146.808 7.421.742Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)4.428.944Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları17.141.692 -26.260.599Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -1.116.457 -387.360Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.788.033 -2.380.271YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.178.572 -1.464.229Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri813.309 745.231Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri813.309 745.231Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.991.881 -2.209.460Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.991.881 -2.209.460FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI79.822.053 94.129.899Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri82.958.156 200.762.262Kredilerden Nakit Girişleri82.958.156 200.762.262Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -101.794.214Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-101.794.214İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış3 265.654 2.314.278Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-401.292Ödenen Faiz-3.111.071 -7.232.724Alınan Faiz110.606 80.297YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)89.880.683 63.637.440NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)89.880.683 63.637.440DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 49.033.931 26.267.896DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 138.914.614 89.905.336Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 138.914.614 49.033.931Ticari Alacaklar207.895.075 105.152.371İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 6.447.888 4.603.411İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 201.447.187 100.548.960Diğer Alacaklar405.406 325.029İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 405.406 325.029Türev Araçlar299.579Stoklar34.274.656 34.423.678Peşin Ödenmiş Giderler7 7.659.755 736.168Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 7.029.992 9.684.216Diğer Dönen Varlıklar11 28.193.043 20.988.269ARA TOPLAM424.372.541 220.643.241TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR424.372.541 220.643.241DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5.000 5.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.993.773 2.033.705Maddi Duran Varlıklar8 60.782.105 61.116.001Kullanım Hakkı Varlıkları8 9.006.186 9.636.968Maddi Olmayan Duran Varlıklar153.910 175.909Ertelenmiş Vergi Varlığı12 14.230.713 7.255.058TOPLAM DURAN VARLIKLAR86.171.687 80.222.641TOPLAM VARLIKLAR510.544.228 300.865.882KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar176.451.409 90.686.423Ticari Borçlar162.434.123 85.843.154İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 52.950.700 45.841.900İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 109.483.423 40.001.254Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 2.206.762 1.578.339Diğer Borçlar166.069 16.168İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar166.069 16.168Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.850.283 1.758.949Kısa Vadeli Karşılıklar46.239.658 11.930.076Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 2.246.771 3.613.422Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 43.992.887 8.316.654Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler135.379 426.192ARA TOPLAM393.483.683 192.239.301TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER393.483.683 192.239.301UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5.627.604 6.159.580Diğer Borçlar8.543.055 8.427.302İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 8.543.055 8.427.302Uzun Vadeli Karşılıklar10.166.632 10.145.653Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 10.166.632 10.145.653TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.337.291 24.732.535TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER417.820.974 216.971.836ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar92.723.254 83.894.046Ödenmiş Sermaye17 10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları34.578.158 34.578.158Paylara İlişkin Primler (İskontolar)43.129 43.129Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.996.985 -2.486.214Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.864.929 7.864.929Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları33.894.044 15.142.823Net Dönem Karı veya Zararı9.339.979 18.751.221TOPLAM ÖZKAYNAKLAR92.723.254 83.894.046TOPLAM KAYNAKLAR510.544.228 300.865.882Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 34.578.158 43.129 -2.262.877 7.864.929 50.973.180 -35.830.357 65.366.162 65.366.162Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-35.830.357 35.830.357 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-421.283 4.275.539 3.854.256 3.854.256Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 34.578.158 43.129 -2.684.160 7.864.929 15.142.823 4.275.539 69.220.418 69.220.418Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 34.578.158 43.129 -2.486.214 7.864.929 15.142.823 18.751.221 83.894.046 83.894.046Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler18.751.221 -18.751.221 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-510.771 9.339.979 8.829.208 8.829.208Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 34.578.158 43.129 -2.996.985 7.864.929 33.894.044 9.339.979 92.723.254 92.723.254Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)9.339.979 4.275.539DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-510.771 -421.283Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 -638.464 -526.604Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler127.693 105.321Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi12 127.693 105.321Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-510.771 -421.283TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.829.208 3.854.256Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları8.829.208 3.854.256http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848282BIST