***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 259.783.711 227.513.474 140.321.066 120.428.777Satışların Maliyeti16 -181.364.790 -143.671.229 -99.366.121 -77.851.230TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)78.418.921 83.842.245 40.954.945 42.577.547BRÜT KAR (ZARAR)78.418.921 83.842.245 40.954.945 42.577.547Genel Yönetim Giderleri17 -8.113.535 -7.231.126 -4.912.163 -4.737.974Pazarlama Giderleri17 -52.812.667 -48.129.231 -28.378.035 -27.003.962Araştırma ve Geliştirme Giderleri17 -3.031.989 -1.116.017 -1.537.308 -532.569Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 21.246.982 11.926.724 8.750.886 7.194.865Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -18.542.507 -16.287.184 -10.646.225 -4.840.219ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)17.165.205 23.005.411 4.232.100 12.657.688Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler561.289 501.315 284.802 259.857FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)17.726.494 23.506.726 4.516.902 12.917.545Finansman Gelirleri213.243 209.657 102.637 129.360Finansman Giderleri-12.289.577 -16.313.255 -6.903.652 -9.080.531SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.650.160 7.403.128 -2.284.113 3.966.374Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri7.239.969 6.112.934 5.834.263 6.572.313Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -9.080.799 -6.059.348 -3.638.542 -3.699.750Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 16.320.768 12.172.282 9.472.805 10.272.063SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.890.129 13.516.062 3.550.150 10.538.687DÖNEM KARI (ZARARI)12.890.129 13.516.062 3.550.150 10.538.687Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları12.890.129 13.516.062 3.550.150 10.538.687Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına düşen kazanç / (kayıp) 1,28900000 1,35160000 0,35500000 1,05380000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.855.064 -15.505.585Dönem Karı (Zararı)12.890.129 13.516.062Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler95.463.267 100.928.594Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9.121.614 5.960.907Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6.144.448 -2.103.511Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 4.574.778 -2.724.203Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.569.670 620.692Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler76.214.098 76.256.440Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler997.943 664.672Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 74.764.752 74.501.315Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler451.403 1.090.453Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10.982.960 15.236.201Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-213.243 -209.657Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12.289.577 16.313.255Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-1.093.374 -867.397Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 10.460.945Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler299.579 1.230.546Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler299.579 1.230.546Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-7.239.969 -6.112.934Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-59.463 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-94.537.329 -127.282.781Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-188.981.065 -154.025.296İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 -711.519 174.297İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -188.269.546 -154.199.593Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -6.012.192 -10.854.308Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler94.657.789 28.541.697İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 14.730.915 -1.838.133İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 79.926.874 30.379.830Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.747.181 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6.747.181 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-949.042 9.055.126Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)325.735 9.055.126Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.274.777 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları13.816.067 -12.838.125Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -1.436.192 -574.558Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.524.811 -2.092.902YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-14.171.346 -7.568.852Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri248.802 -164.460Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 248.802 -164.460Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.420.148 -7.404.392Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.420.148 -7.404.392FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI105.693.061 87.999.791Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri215.111.718 310.515.010Kredilerden Nakit Girişleri215.111.718 310.515.010Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-99.142.477 -207.134.508Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-99.142.477 -207.134.508İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış3 257.027 722.887Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.773.971 0Ödenen Faiz-8.972.479 -16.313.255Alınan Faiz213.243 209.657YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)99.376.779 64.925.354NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)99.376.779 64.925.354DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 49.033.931 26.267.896DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 148.410.710 91.193.250Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 148.410.710 49.033.931Ticari Alacaklar290.652.032 105.152.371İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 5.314.930 4.603.411İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 285.337.102 100.548.960Diğer Alacaklar348.497 325.029İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 348.497 325.029Türev Araçlar299.579Stoklar7 38.866.200 34.423.678Peşin Ödenmiş Giderler8 2.907.415 736.168Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8.433.266 9.684.216Diğer Dönen Varlıklar13 18.467.819 20.988.269ARA TOPLAM508.085.939 220.643.241TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR508.085.939 220.643.241DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5.000 5.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.953.841 2.033.705Maddi Duran Varlıklar9 68.319.550 61.116.001Kullanım Hakkı Varlıkları9 8.067.774 9.636.968Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 131.908 175.909Ertelenmiş Vergi Varlığı14 23.509.321 7.255.058TOPLAM DURAN VARLIKLAR101.987.394 80.222.641TOPLAM VARLIKLAR610.073.333 300.865.882KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10 209.943.502 90.686.423Ticari Borçlar180.500.943 85.843.154İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 60.572.815 45.841.900İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 119.928.128 40.001.254Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 1.664.786 1.578.339Diğer Borçlar6.763.349 16.168İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 6.763.349 16.168Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)539.239 1.758.949Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 3.305.038 0Kısa Vadeli Karşılıklar87.146.231 11.930.076Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 4.064.825 3.613.422Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 83.081.406 8.316.654Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler284.678 426.192ARA TOPLAM490.147.766 192.239.301TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER490.147.766 192.239.301UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10 4.816.163 6.159.580Diğer Borçlar8.684.329 8.427.302İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 8.684.329 8.427.302Uzun Vadeli Karşılıklar9.374.884 10.145.653Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 9.374.884 10.145.653TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.875.376 24.732.535TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER513.023.142 216.971.836ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar97.050.191 83.894.046Ödenmiş Sermaye10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları34.578.158 34.578.158Paylara İlişkin Primler (İskontolar)43.129 43.129Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.220.198 -2.486.214Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.864.929 7.864.929Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları33.894.044 15.142.823Net Dönem Karı veya Zararı15 12.890.129 18.751.221TOPLAM ÖZKAYNAKLAR97.050.191 83.894.046TOPLAM KAYNAKLAR610.073.333 300.865.882Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 34.578.158 43.129 -2.262.877 7.864.929 50.973.180 -35.830.357 65.366.162 65.366.162Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-35.830.357 35.830.357 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.825.123 13.516.062 11.690.939 11.690.939Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 34.578.158 43.129 -4.088.000 7.864.929 15.142.823 13.516.062 77.057.101 77.057.101Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 34.578.158 43.129 -2.486.214 7.864.929 15.142.823 18.751.221 83.894.046 83.894.046Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler18.751.221 -18.751.221 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)266.016 12.890.129 13.156.145 13.156.145Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 34.578.158 43.129 -2.220.198 7.864.929 33.894.044 12.890.129 97.050.191 97.050.191Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)12.890.129 13.516.062 3.550.150 10.538.687DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar266.016 -1.825.123 776.787 -1.403.840Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 332.520 -2.281.404 970.984 -1.754.800Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-66.504 456.281 -194.197 350.960Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi14 -66.504 456.281 -194.197 350.960Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)266.016 -1.825.123 776.787 -1.403.840TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.156.145 11.690.939 4.326.937 9.134.847Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları13.156.145 11.690.939 4.326.937 9.134.847http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866904BIST