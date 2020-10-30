***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 416.628.354 319.422.986 156.844.643 91.909.512Satışların Maliyeti16 -294.260.342 -203.054.195 -112.895.552 -59.382.966TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)122.368.012 116.368.791 43.949.091 32.526.546BRÜT KAR (ZARAR)122.368.012 116.368.791 43.949.091 32.526.546Genel Yönetim Giderleri17 -15.089.324 -10.826.819 -6.975.789 -3.595.693Pazarlama Giderleri17 -76.435.955 -68.476.317 -22.007.200 -20.347.086Araştırma ve Geliştirme Giderleri17 -3.719.040 -1.744.614 -2.303.139 -628.597Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 41.815.017 38.492.196 20.568.035 23.685.154Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -30.511.855 -42.174.161 -11.969.348 -23.006.659ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)38.426.855 31.639.076 21.261.650 8.633.665Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler751.157 761.172 189.868 259.857FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)39.178.012 32.400.248 21.451.518 8.893.522Finansman Gelirleri525.347 601.856 312.104 392.199Finansman Giderleri-19.076.655 -31.419.602 -6.787.078 -15.106.347SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20.626.704 1.582.502 14.976.544 -5.820.626Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri64.899 6.973.656 -7.175.070 860.722Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -18.927.055 -7.362.894 -9.846.256 -1.303.546Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 18.991.954 14.336.550 2.671.186 2.164.268SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20.691.603 8.556.158 7.801.474 -4.959.904DÖNEM KARI (ZARARI)20.691.603 8.556.158 7.801.474 -4.959.904Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları20.691.603 8.556.158 7.801.474 -4.959.904Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına düşen kazanç / (kayıp) 15 2,06920000 0,85560000 0,78010000 -0,49600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI87.648.125 25.047.670Dönem Karı (Zararı)20.691.603 8.556.158Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler128.263.652 120.195.671Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13.711.738 11.625.483Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6.914.447 3.175.674Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 5.344.777 2.429.662Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.569.670 746.012Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler90.004.316 71.671.272Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.496.914 1.119.307Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 86.414.314 69.150.405Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.093.088 1.401.560Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17.457.934 30.732.404Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-525.347 -601.856Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19.076.655 31.419.602Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-1.093.374 -85.342Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler10.503.006Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler299.579 -567.573Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler299.579 -567.573Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-64.899 -6.973.656Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-59.463 29.061Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-59.463 29.061İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-51.545.288 -95.814.357Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-189.458.693 -97.288.291İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 106.125 -1.073.252İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -189.564.818 -96.215.039Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 5.770.396 6.646.868Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler129.859.918 -2.701.458İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 29.309.514 -7.680.013İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 100.550.404 4.978.555Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.464.268 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.464.268İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.181.177 -2.471.476Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-34.408 -2.471.476Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.146.769Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları97.409.967 32.937.472Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -1.717.290 -723.983Vergi İadeleri (Ödemeleri)-8.044.552 -7.165.819YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-38.622.685 -13.136.587Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.322.831 252.067Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 4.322.831 252.067Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-42.945.516 -13.388.654Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-42.945.516 -13.388.654FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI84.772.199 29.624.996Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri416.427.493 332.997.093Kredilerden Nakit Girişleri416.427.493 332.997.093Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-313.459.734 -273.467.493Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-313.459.734 -273.467.493İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış3 434.129 913.142Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.499.737Ödenen Faiz-16.655.299 -31.419.602Alınan Faiz525.347 601.856YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)133.797.639 41.536.079NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)133.797.639 41.536.079DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 49.033.931 26.267.896DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 182.831.570 67.803.975Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 182.831.570 49.033.931Ticari Alacaklar290.359.661 105.152.371İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 4.497.286 4.603.411İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 285.862.375 100.548.960Diğer Alacaklar376.250 325.029İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 376.250 325.029Türev Araçlar299.579Stoklar7 27.083.612 34.423.678Peşin Ödenmiş Giderler8 3.279.708 736.168Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8.112.739 9.684.216Diğer Dönen Varlıklar13 18.427.916 20.988.269ARA TOPLAM530.471.456 220.643.241TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR530.471.456 220.643.241DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5.000 5.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.913.910 2.033.705Maddi Duran Varlıklar9 89.140.573 61.116.001Kullanım Hakkı Varlıkları9 7.133.649 9.636.968Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 109.905 175.909Ertelenmiş Vergi Varlığı14 26.367.827 7.255.058TOPLAM DURAN VARLIKLAR124.670.864 80.222.641TOPLAM VARLIKLAR655.142.320 300.865.882KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10 196.105.809 90.686.423Ticari Borçlar215.703.072 85.843.154İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 75.151.414 45.841.900İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 140.551.658 40.001.254Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 1.797.023 1.578.339Diğer Borçlar3.480.436 16.168İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 3.480.436 16.168Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)417.732 1.758.949Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 9.311.026Kısa Vadeli Karşılıklar100.437.478 11.930.076Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 5.706.510 3.613.422Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 94.730.968 8.316.654Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler401.956 426.192ARA TOPLAM527.654.532 192.239.301TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER527.654.532 192.239.301UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10 3.994.613 6.159.580Diğer Borçlar8.861.431 8.427.302İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 8.861.431 8.427.302Uzun Vadeli Karşılıklar10.529.360 10.145.653Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 10.529.360 10.145.653TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.385.404 24.732.535TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER551.039.936 216.971.836ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar104.102.384 83.894.046Ödenmiş Sermaye10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları34.578.158 34.578.158Paylara İlişkin Primler (İskontolar)43.129 43.129Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.969.479 -2.486.214Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.864.929 7.864.929Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları33.894.044 15.142.823Net Dönem Karı veya Zararı15 20.691.603 18.751.221TOPLAM ÖZKAYNAKLAR104.102.384 83.894.046TOPLAM KAYNAKLAR655.142.320 300.865.882Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 34.578.158 43.129 -2.262.877 7.864.929 50.973.180 -35.830.357 65.366.162 65.366.162Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-35.830.357 35.830.357 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.737.285 8.556.158 6.818.873 6.818.873Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 34.578.158 43.129 -4.000.162 7.864.929 15.142.823 8.556.158 72.185.035 72.185.035Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 34.578.158 43.129 -2.486.214 7.864.929 15.142.823 18.751.221 83.894.046 83.894.046Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler18.751.221 -18.751.221 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-483.265 20.691.603 20.208.338 20.208.338Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 34.578.158 43.129 -2.969.479 7.864.929 33.894.044 20.691.603 104.102.384 104.102.384Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)20.691.603 8.556.158 7.801.474 -4.959.904DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-483.265 -1.737.285 -749.281 87.838Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -604.081 -2.171.606 -936.601 109.798Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler120.816 434.321 187.320 -21.960Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi14 120.816 434.321 187.320 -21.960Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-483.265 -1.737.285 -749.281 87.838TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.208.338 6.818.873 7.052.193 -4.872.066Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları20.208.338 6.818.873 7.052.193 -4.872.066http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885193BIST