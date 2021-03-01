***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 506.196.637 393.566.354Satışların Maliyeti17 -348.581.161 -239.832.341TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)157.615.476 153.734.013BRÜT KAR (ZARAR)157.615.476 153.734.013Genel Yönetim Giderleri18 -15.454.186 -12.885.491Pazarlama Giderleri18 -107.260.002 -85.733.752Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -3.664.746 -3.968.930Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 50.259.061 42.679.395Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -34.838.123 -45.848.444ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)46.657.480 47.976.791Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 1.035.959 1.021.029Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -231.007 -159.728FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)47.462.432 48.838.092Finansman Gelirleri22 1.051.545 2.558.144Finansman Giderleri22 -27.957.810 -35.347.598SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20.556.167 16.048.638Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.128.264 2.702.583Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 1.128.264 2.702.583SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)21.684.431 18.751.221DÖNEM KARI (ZARARI)21.684.431 18.751.221Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları21.684.431 18.751.221Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Lot Başına Düşen Kazanç 23 2,17000000 1,88000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI181.609.802 78.937.482Dönem Karı (Zararı)21.684.431 18.751.221Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler58.062.539 51.130.499Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 18.070.126 13.266.383Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.725.070 4.393.622Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 568.234 4.149.144Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 2.156.836 244.478Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.257.886 3.173.249Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.148.349 1.662.680Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.056.130 363.358Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5.165.667 1.147.211Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler29.909.421 34.464.050Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -1.051.545 -883.548Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 32.054.340 35.347.598Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri5 -1.093.374Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 1.637.860Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler299.579 -1.674.596Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler299.579 -1.674.596Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 -1.128.264 -2.702.583Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler21 -71.279 157.559Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -1.585.045İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler106.510.169 8.621.686Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler31.992 -11.634.215İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 -4.476.157 653.347İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 4.508.149 -12.287.562Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -24.874.614 16.063.762Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler143.037.608 9.558.075İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 74.547.754 13.076.036İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 68.489.854 -3.517.961Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.168 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -16.168İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.668.649 -5.365.936Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-16.570.613 -5.365.936Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)4.901.964Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları186.257.139 78.503.406Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -1.689.922 -723.983Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.957.415 1.158.059YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-69.182.894 -19.950.246Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri156.887 240.548Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri156.887 240.548Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-69.339.781 -20.190.794Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -69.339.781 -20.007.212Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 0 -183.582FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.561.798 -36.221.201Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri465.772.143 722.262.046Kredilerden Nakit Girişleri9 465.772.143 722.262.046Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-455.236.040 -721.140.877Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -455.236.040 -721.140.877İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış3 726.182 1.072.685Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -3.917.818 -4.080.168Ödenen Faiz-27.957.810 -35.218.435Alınan Faiz22 1.051.545 883.548YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)92.865.110 22.766.035NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)92.865.110 22.766.035DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 49.033.931 26.267.896DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 141.899.041 49.033.931Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 141.899.041 49.033.931Ticari Alacaklar105.645.519 105.152.371İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 9.079.568 4.603.411İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 96.565.951 100.548.960Diğer Alacaklar5.715.940 2.809.706İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 5.715.940 2.809.706Türev Araçlar299.579Stoklar7 57.141.456 34.423.678Peşin Ödenmiş Giderler8 3.245.353 6.119.815Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 10.156.954 7.199.539Diğer Dönen Varlıklar14 32.203.206 15.604.622ARA TOPLAM220.643.241TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR356.007.469 220.643.241DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5.000 5.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 1.873.977 2.033.705Maddi Duran Varlıklar11 115.872.484 61.116.001Kullanım Hakkı Varlıkları11 6.242.509 9.636.968Maddi Olmayan Duran Varlıklar87.903 175.909Ertelenmiş Vergi Varlığı16 8.587.516 7.255.058TOPLAM DURAN VARLIKLAR132.669.389 80.222.641TOPLAM VARLIKLAR488.676.858 300.865.882KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 104.338.452 90.686.423Ticari Borçlar228.880.762 85.843.154İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 120.389.654 45.841.900İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 108.491.108 40.001.254Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 1.951.513 1.578.339Diğer Borçlar0 16.168İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 16.168Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.339.790 1.758.949Kısa Vadeli Karşılıklar18.192.076 11.930.076Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 5.765.885 3.613.422Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 12.426.191 8.316.654Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 374.141 426.192ARA TOPLAM360.076.734 192.239.301TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER360.076.734 192.239.301UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 3.152.605 6.159.580Diğer Borçlar9.153.484 8.427.302İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 9.153.484 8.427.302Uzun Vadeli Karşılıklar11.532.336 10.145.653Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 11.532.336 10.145.653TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.838.425 24.732.535TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER383.915.159 216.971.836ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar104.761.699 83.894.046Ödenmiş Sermaye15 10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları15 34.578.158 34.578.158Paylara İlişkin Primler (İskontolar)43.129 43.129Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.302.992 -2.486.214Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 7.864.929 7.864.929Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları33.894.044 15.142.823Net Dönem Karı veya Zararı23 21.684.431 18.751.221TOPLAM ÖZKAYNAKLAR104.761.699 83.894.046TOPLAM KAYNAKLAR488.676.858 300.865.882Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 34.578.158 43.129 -2.262.877 7.864.929 50.973.180 -35.830.357 65.366.162 65.366.162Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-35.830.357 35.830.357 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-223.337 18.751.221 18.527.884 18.527.884Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 34.578.158 43.129 -2.486.214 7.864.929 15.142.823 18.751.221 83.894.046 83.894.046Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 34.578.158 43.129 -2.486.214 7.864.929 15.142.823 18.751.221 83.894.046 83.894.046Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler18.751.221 -18.751.221 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-816.778 21.684.431 20.867.653 20.867.653Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 34.578.158 43.129 -3.302.992 7.864.929 33.894.044 21.684.431 104.761.699 104.761.699Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)21.684.431 18.751.221DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-816.778 -223.337Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -1.020.972 -279.171Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler204.194 55.834Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi16 204.194 55.834Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-816.778 -223.337TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.867.653 18.527.884Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları20.867.653 18.527.884http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914238BIST