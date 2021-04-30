***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 158.925.406 119.462.645Satışların Maliyeti13 -109.789.043 -81.998.669TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)49.136.363 37.463.976BRÜT KAR (ZARAR)49.136.363 37.463.976Genel Yönetim Giderleri14 -7.300.529 -3.201.372Pazarlama Giderleri14 -30.134.051 -24.434.632Araştırma ve Geliştirme Giderleri14 -1.494.681Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 14.151.827 12.496.096Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -6.916.814 -7.896.282ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)18.936.796 12.933.105Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler531.847 276.487Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-39.932FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)19.428.711 13.209.592Finansman Gelirleri270.196 110.606Finansman Giderleri-6.981.944 -5.385.925SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.716.963 7.934.273Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri15.790.958 1.405.706Dönem Vergi (Gideri) Geliri12 -5.442.257Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 15.790.958 6.847.963SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)28.507.921 9.339.979DÖNEM KARI (ZARARI)28.507.921 9.339.979Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları28.507.921 9.339.979Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Lot Başına Düşen Kazanç 17 2,85080000 0,93400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-26.772.320 13.237.202Dönem Karı (Zararı)28.507.921 9.339.979Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler37.806.834 47.211.302Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 4.165.753 4.544.542Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-108.777 2.595.639Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -108.777 1.287.756Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 1.307.883Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler38.668.176 34.808.554Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-2.793.095 498.972Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler40.996.605 35.676.233Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler464.666 -1.366.651Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10.895.011 6.368.693Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-270.196 -110.606Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11.165.207 5.385.925Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri0 1.093.374Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 299.579Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 299.579Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-15.813.329 -1.405.705İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-93.024.597 -39.409.589Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-120.616.595 -105.123.834İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.125.355 -1.844.477İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-124.741.950 -103.279.357Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-19.993.578 -1.158.860Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler50.861.863 76.590.969İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)17.095.611 7.108.800İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)33.766.252 69.482.169İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.276.287 -9.717.864Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-5.011.976 -14.146.808Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.735.689 4.428.944Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-26.709.842 17.141.692Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -19.799 -1.116.457Vergi İadeleri (Ödemeleri)-42.679 -2.788.033YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.016.101 -3.178.572Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri149.744 813.309Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri149.744 813.309Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.165.845 -3.991.881Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.165.845 -3.991.881FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI29.065.011 79.822.053Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri90.616.798 82.958.156Kredilerden Nakit Girişleri90.616.798 82.958.156Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-53.948.166 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-53.948.166İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış3 304.346 265.654Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.196.219 -401.292Ödenen Faiz-6.981.944 -3.111.071Alınan Faiz270.196 110.606YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.723.410 89.880.683NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.723.410 89.880.683DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 141.899.041 49.033.931DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 136.175.631 138.914.614Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 136.175.631 141.899.041Ticari Alacaklar226.370.891 105.645.519İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 4.954.213 9.079.568İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 221.416.678 96.565.951Diğer Alacaklar19.437.947 5.715.940İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 19.437.947 5.715.940Stoklar77.135.034 57.141.456Peşin Ödenmiş Giderler7 11.031.191 3.245.353Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 10.199.633 10.156.954Diğer Dönen Varlıklar11 15.767.084 32.203.206ARA TOPLAM496.117.411 356.007.469TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR496.117.411 356.007.469DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5.000 5.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.834.046 1.873.977Maddi Duran Varlıklar8 120.259.712 115.872.484Kullanım Hakkı Varlıkları8 5.417.990 6.242.509Maddi Olmayan Duran Varlıklar65.900 87.903Ertelenmiş Vergi Varlığı12 24.573.168 8.587.516TOPLAM DURAN VARLIKLAR152.155.816 132.669.389TOPLAM VARLIKLAR648.273.227 488.676.858KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar144.510.822 104.338.452Ticari Borçlar279.742.625 228.880.762İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 137.485.265 120.389.654İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 142.257.360 108.491.108Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 3.665.470 1.951.513Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.203.008 6.339.790Kısa Vadeli Karşılıklar56.297.809 18.192.076Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 2.410.347 5.765.885Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 53.887.462 12.426.191Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.532.655 374.141ARA TOPLAM490.952.389 360.076.734TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER490.952.389 360.076.734UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.286.338 3.152.605Diğer Borçlar9.457.830 9.153.484İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 9.457.830 9.153.484Uzun Vadeli Karşılıklar13.085.827 11.532.336Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 13.085.827 11.532.336TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.829.995 23.838.425TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER515.782.384 383.915.159ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar132.490.843 104.761.699Ödenmiş Sermaye17 10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları34.578.158 34.578.158Paylara İlişkin Primler (İskontolar)43.129 43.129Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.081.769 -3.302.992Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.864.929 7.864.929Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları55.578.475 33.894.044Net Dönem Karı veya Zararı28.507.921 21.684.431TOPLAM ÖZKAYNAKLAR132.490.843 104.761.699TOPLAM KAYNAKLAR648.273.227 488.676.858Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 34.578.158 43.129 -2.486.214 7.864.929 15.142.823 18.751.221 83.894.046 83.894.046Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler18.751.221 -18.751.221 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-510.771 9.339.979 8.829.208 8.829.208Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 34.578.158 43.129 -2.996.985 7.864.929 33.894.044 9.339.979 92.723.254 92.723.254Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 34.578.158 43.129 -3.302.992 7.864.929 33.894.044 21.684.431 104.761.699 104.761.699Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler21.684.431 -21.684.431 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-778.777 28.507.921 27.729.144 27.729.144Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 34.578.158 43.129 -4.081.769 7.864.929 55.578.475 28.507.921 132.490.843 132.490.843Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)28.507.921 9.339.979DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-778.777 -510.771Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 -973.471 -638.464Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler194.694 127.693Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi12 194.694 127.693Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-778.777 -510.771TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)27.729.144 8.829.208Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları27.729.144 8.829.208http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933760BIST