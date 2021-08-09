***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 402.177.009 259.783.711 243.251.603 140.321.066Satışların Maliyeti16 -337.136.008 -181.364.790 -227.346.965 -99.366.121TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)65.041.001 78.418.921 15.904.638 40.954.945BRÜT KAR (ZARAR)65.041.001 78.418.921 15.904.638 40.954.945Genel Yönetim Giderleri17 -12.451.731 -8.113.535 -5.151.202 -4.912.163Pazarlama Giderleri17 -74.677.076 -52.812.667 -44.543.025 -28.378.035Araştırma ve Geliştirme Giderleri17 -2.086.579 -3.031.989 -2.086.579 -1.537.308Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 22.465.333 21.246.982 8.313.506 8.750.886Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -19.698.592 -18.542.507 -12.781.778 -10.646.225ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-21.407.644 17.165.205 -40.344.440 4.232.100Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler828.822 561.289 296.975 284.802Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-178.646 -138.714FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-20.757.468 17.726.494 -40.186.179 4.516.902Finansman Gelirleri389.473 213.243 119.277 102.637Finansman Giderleri-19.262.552 -12.289.577 -12.280.608 -6.903.652SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-39.630.547 5.650.160 -52.347.510 -2.284.113Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri25.678.952 7.239.969 9.887.994 5.834.263Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -9.080.799 -3.638.542Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 25.678.952 16.320.768 9.887.994 9.472.805SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-13.951.595 12.890.129 -42.459.516 3.550.150DÖNEM KARI (ZARARI)-13.951.595 12.890.129 -42.459.516 3.550.150Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-13.951.595 12.890.129 -42.459.516 3.550.150Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına düşen kazanç (kayıp) -1,39520000 1,28900000 -4,24600000 0,35500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-42.474.368 7.855.064Dönem Karı (Zararı)-13.951.595 12.890.129Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler118.024.183 95.463.267Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11.686.964 9.121.614Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler983.726 6.144.448Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -456.136 4.574.778Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.439.862 1.569.670Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler111.363.443 76.214.098Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-820.270 997.943Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 99.004.672 74.764.752Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13.179.041 451.403Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19.767.785 10.982.960Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-389.473 -213.243Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20.157.258 12.289.577Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-1.093.374Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 299.579Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler299.579Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 -25.678.952 -7.239.969Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-98.783 -59.463İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-147.182.522 -94.537.329Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-304.929.937 -188.981.065İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 4.476.451 -711.519İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -309.406.388 -188.269.546Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -11.709.336 -6.012.192Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler180.592.584 94.657.789İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 24.275.700 14.730.915İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 156.316.884 79.926.874Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 6.747.181İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6.747.181İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.135.833 -949.042Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-6.443.289 325.735Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-4.692.544 -1.274.777Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-43.109.934 13.816.067Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -510.074 -1.436.192Vergi İadeleri (Ödemeleri)1.145.640 -4.524.811YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-21.127.763 -14.171.346Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.929.397 248.802Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 1.929.397 248.802Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-23.057.160 -14.420.148Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -23.057.160 -14.420.148FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI102.027.908 105.693.061Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri317.798.464 215.111.718Kredilerden Nakit Girişleri10 317.798.464 215.111.718Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-195.192.489 -99.142.477Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -195.192.489 -99.142.477İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış3 692.787 257.027Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.397.775 -1.773.971Ödenen Faiz-19.262.552 -8.972.479Alınan Faiz389.473 213.243YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)38.425.777 99.376.779NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)38.425.777 99.376.779DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 141.899.041 49.033.931DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 180.324.818 148.410.710Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 180.324.818 141.899.041Ticari Alacaklar411.031.592 105.645.519İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 4.603.117 9.079.568İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 406.428.475 96.565.951Diğer Alacaklar17.851.851 5.715.940İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 17.851.851 5.715.940Stoklar7 67.410.930 57.141.456Peşin Ödenmiş Giderler8 21.775.514 3.245.353Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 9.011.314 10.156.954Diğer Dönen Varlıklar13 8.852.331 32.203.206ARA TOPLAM716.258.350 356.007.469TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR716.258.350 356.007.469DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5.000 5.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.794.114 1.873.977Maddi Duran Varlıklar9 126.698.321 115.872.484Kullanım Hakkı Varlıkları9 4.605.471 6.242.509Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 43.898 87.903Ertelenmiş Vergi Varlığı15 34.427.236 8.587.516TOPLAM DURAN VARLIKLAR167.574.040 132.669.389TOPLAM VARLIKLAR883.832.390 488.676.858KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10 227.198.912 104.338.452Ticari Borçlar409.473.346 228.880.762İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 144.665.354 120.389.654İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 264.807.992 108.491.108Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 2.537.205 1.951.513Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 1.220.888 6.339.790Kısa Vadeli Karşılıklar128.430.824 18.192.076Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 3.820.920 5.765.885Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 124.609.904 12.426.191Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 214.807 374.141ARA TOPLAM769.075.982 360.076.734TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER769.075.982 360.076.734UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10 1.395.051 3.152.605Diğer Borçlar9.846.271 9.153.484İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 9.846.271 9.153.484Uzun Vadeli Karşılıklar13.348.053 11.532.336Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 13.348.053 11.532.336TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.589.375 23.838.425TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER793.665.357 383.915.159ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar90.167.033 104.761.699Ödenmiş Sermaye14 10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları14 34.578.158 34.578.158Paylara İlişkin Primler (İskontolar)43.129 43.129Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.946.063 -3.302.992Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 7.864.929 7.864.929Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları55.578.475 33.894.044Net Dönem Karı veya Zararı-13.951.595 21.684.431TOPLAM ÖZKAYNAKLAR90.167.033 104.761.699TOPLAM KAYNAKLAR883.832.390 488.676.858Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 34.578.158 43.129 -2.486.214 7.864.929 15.142.823 18.751.221 83.894.046 83.894.046Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler18.751.221 -18.751.221 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)266.016 12.890.129 13.156.145 13.156.145Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 34.578.158 43.129 -2.220.198 7.864.929 33.894.044 12.890.129 97.050.191 97.050.191Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 34.578.158 43.129 -3.302.992 7.864.929 33.894.044 21.684.431 104.761.699 104.761.699Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler21.684.431 -21.684.431 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-643.071 -13.951.595 -14.594.666 -14.594.666Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 34.578.158 43.129 -3.946.063 7.864.929 55.578.475 -13.951.595 90.167.033 90.167.033Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-13.951.595 12.890.129 -42.459.516 3.550.150DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-643.071 266.016 135.706 776.787Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -803.839 332.520 169.632 970.984Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler160.768 -66.504 -33.926 -194.197Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi15 160.768 -66.504 -33.926 -194.197Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-643.071 266.016 135.706 776.787TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-14.594.666 13.156.145 -42.323.810 4.326.937Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-14.594.666 13.156.145 -42.323.810 4.326.937http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956179BIST