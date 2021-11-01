***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 589.552.136 416.628.354 187.375.127 156.844.643Satışların Maliyeti16 -492.336.024 -294.260.342 -155.200.016 -112.895.552TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)97.216.112 122.368.012 32.175.111 43.949.091BRÜT KAR (ZARAR)97.216.112 122.368.012 32.175.111 43.949.091Genel Yönetim Giderleri17 -18.129.583 -15.089.324 -5.677.852 -6.975.789Pazarlama Giderleri17 -108.340.912 -76.435.955 -33.663.836 -22.007.200Araştırma ve Geliştirme Giderleri17 -2.049.824 -3.719.040 36.755 -2.303.139Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 36.474.377 41.815.017 14.009.044 20.568.035Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -33.125.635 -30.511.855 -13.427.043 -11.969.348ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-27.955.465 38.426.855 -6.547.821 21.261.650Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.317.555 751.157 488.733 189.868Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-218.578 -39.932FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-26.856.488 39.178.012 -6.099.020 21.451.518Finansman Gelirleri777.860 525.347 388.387 312.104Finansman Giderleri-41.054.156 -19.076.655 -21.791.604 -6.787.078SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-67.132.784 20.626.704 -27.502.237 14.976.544Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri33.405.377 64.899 7.726.425 -7.175.070Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -3.601.747 -18.927.055 -3.601.747 -9.846.256Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 37.007.124 18.991.954 11.328.172 2.671.186SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-33.727.407 20.691.603 -19.775.812 7.801.474DÖNEM KARI (ZARARI)-33.727.407 20.691.603 -19.775.812 7.801.474Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-33.727.407 20.691.603 -19.775.812 7.801.474Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına düşen kazanç / (kayıp) 15 -3,37270000 2,06920000 -1,97750000 0,78010000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-63.410.382 87.648.125Dönem Karı (Zararı)-33.727.407 20.691.603Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler139.715.006 128.263.652Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18.344.713 13.711.738Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.490.446 6.914.447Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -229.957 5.344.777Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -1.260.489 1.569.670Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler118.370.309 90.004.316Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.769.964 1.496.914Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 100.454.646 86.414.314Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16.145.699 2.093.088Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler41.120.555 17.457.934Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-777.860 -525.347Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler41.898.415 19.076.655Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-1.093.374Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 299.579Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler299.579Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-36.531.342 -64.899Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-98.783 -59.463Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-98.783 -59.463İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-176.023.392 -51.545.288Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-235.977.217 -189.458.693İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 5.809.718 106.125İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -241.786.935 -189.564.818Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -93.734.923 5.770.396Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler207.784.267 129.859.918İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 36.823.222 29.309.514İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 170.961.045 100.550.404Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 3.464.268İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.464.268İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-54.095.519 -1.181.177Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-54.568.576 -34.408Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)473.057 -1.146.769Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-70.035.793 97.409.967Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -1.071.319 -1.717.290Vergi İadeleri (Ödemeleri)7.696.730 -8.044.552YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-30.457.142 -38.622.685Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.341.606 4.322.831Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 3.341.606 4.322.831Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-33.798.748 -42.945.516Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-33.798.748 -42.945.516FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI113.590.474 84.772.199Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri735.241.399 416.427.493Kredilerden Nakit Girişleri735.241.399 416.427.493Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-578.769.584 -313.459.734Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-578.769.584 -313.459.734İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış3 1.039.194 434.129Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.644.239 -2.499.737Ödenen Faiz-41.054.156 -16.655.299Alınan Faiz777.860 525.347YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.722.950 133.797.639NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.722.950 133.797.639DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 141.899.041 49.033.931DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 161.621.991 182.831.570Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 161.621.991 141.899.041Ticari Alacaklar341.852.693 105.645.519İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 3.269.850 9.079.568İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 338.582.843 96.565.951Diğer Alacaklar37.528.431 5.715.940İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 37.528.431 5.715.940Stoklar7 152.136.868 57.141.456Peşin Ödenmiş Giderler8 48.333.414 3.245.353Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar6.061.971 10.156.954Diğer Dönen Varlıklar13 9.930.977 32.203.206ARA TOPLAM757.466.345 356.007.469TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR757.466.345 356.007.469DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5.000 5.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.754.183 1.873.977Maddi Duran Varlıklar9 130.769.890 115.872.484Kullanım Hakkı Varlıkları9 5.375.454 6.242.509Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 21.895 87.903Ertelenmiş Vergi Varlığı14 45.773.647 8.587.516TOPLAM DURAN VARLIKLAR183.700.069 132.669.389TOPLAM VARLIKLAR941.166.414 488.676.858KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10 261.759.724 104.338.452Ticari Borçlar436.665.029 228.880.762İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 157.212.876 120.389.654İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 279.452.153 108.491.108Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 3.171.670 1.951.513Diğer Borçlar6 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 1.001.391 6.339.790Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 3.601.747Kısa Vadeli Karşılıklar134.875.342 18.192.076Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 5.848.806 5.765.885Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 129.026.536 12.426.191Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 4.965.440 374.141ARA TOPLAM846.040.343 360.076.734TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER846.040.343 360.076.734UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10 1.036.505 3.152.605Diğer Borçlar10.192.678 9.153.484İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 10.192.678 9.153.484Uzun Vadeli Karşılıklar13.578.622 11.532.336Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 13.578.622 11.532.336TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.807.805 23.838.425TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER870.848.148 383.915.159ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar70.318.266 104.761.699Ödenmiş Sermaye15 10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları15 34.578.158 34.578.158Paylara İlişkin Primler (İskontolar)43.129 43.129Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.019.018 -3.302.992Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 7.864.929 7.864.929Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları55.578.475 33.894.044Net Dönem Karı veya Zararı-33.727.407 21.684.431TOPLAM ÖZKAYNAKLAR70.318.266 104.761.699TOPLAM KAYNAKLAR941.166.414 488.676.858Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 34.578.158 43.129 -2.486.214 7.864.929 15.142.823 18.751.221 83.894.046 83.894.046Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler18.751.221 -18.751.221 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-483.265 20.691.603 20.208.338 20.208.338Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 34.578.158 43.129 -2.969.479 7.864.929 33.894.044 20.691.603 104.102.384 104.102.384Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 34.578.158 43.129 -3.302.992 7.864.929 33.894.044 21.684.431 104.761.699 104.761.699Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler21.684.431 -21.684.431 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-716.026 -33.727.407 -34.443.433 -34.443.433Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 34.578.158 43.129 -4.019.018 7.864.929 55.578.475 -33.727.407 70.318.266 70.318.266Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-33.727.407 20.691.603 -19.775.812 7.801.474DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-716.026 -483.265 -72.955 -749.281Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -895.033 -604.081 -91.194 -936.601Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler179.007 120.816 18.239 187.320Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi14 179.007 120.816 18.239 187.320Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-716.026 -483.265 -72.955 -749.281TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-34.443.433 20.208.338 -19.848.767 7.052.193Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-34.443.433 20.208.338 -19.848.767 7.052.193http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973570BIST