***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 404.206.458 158.925.406Satışların Maliyeti14 -278.427.053 -109.789.043TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)125.779.405 49.136.363BRÜT KAR (ZARAR)125.779.405 49.136.363Genel Yönetim Giderleri15 -8.511.796 -7.300.529Pazarlama Giderleri15 -60.948.498 -30.134.051Araştırma ve Geliştirme Giderleri15 -875.317Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 6.041.922 14.151.827Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -5.766.372 -6.916.814ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)55.719.344 18.936.796Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler475.832 531.847Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-39.932 -39.932FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)56.155.244 19.428.711Finansman Gelirleri507.959 270.196Finansman Giderleri-47.143.552 -6.981.944SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.519.651 12.716.963Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri650.324 15.790.958Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 650.324 15.790.958SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.169.975 28.507.921DÖNEM KARI (ZARARI)10.169.975 28.507.921Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.169.975 28.507.921Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına düşen Kazanç Kayıp 18 1,01700000 2,85080000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-154.019.474 -26.772.320Dönem Karı (Zararı)10.169.975 28.507.921Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler153.580.805 37.806.834Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 6.307.305 4.165.753Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.087.752 -108.777Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 3.350.000 -108.777Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 -2.262.248 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler107.262.240 38.668.176Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.879.289 -2.793.095Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler98.944.986 40.996.605Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler10.196.543 464.666Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler32.556.226 10.895.011Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-507.959 -270.196Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33.064.185 11.165.207Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler6.638.563 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6.638.563 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-268.833 -15.813.329Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.448İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-317.163.013 -93.024.597Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-399.713.601 -120.616.595İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3.660.859 4.125.355İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-403.374.460 -124.741.950Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.612.705 -19.993.578Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler92.265.123 50.861.863İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)31.319.511 17.095.611İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)60.945.612 33.766.252İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.101.830 -3.276.287Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-6.150.523 -5.011.976Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-951.307 1.735.689Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-153.412.233 -26.709.842Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -604.588 -19.799Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.653 -42.679YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-16.271.657 -8.016.101Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.160 149.744Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.160 149.744Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-16.276.817 -8.165.845Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-16.276.817 -8.165.845FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI140.048.369 29.065.011Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri194.904.790 90.616.798Kredilerden Nakit Girişleri194.904.790 90.616.798Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-20.229.863 -53.948.166Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-20.229.863 -53.948.166İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış0 304.346Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.283.136 -1.196.219Ödenen Faiz-33.851.381 -6.981.944Alınan Faiz507.959 270.196YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-30.242.762 -5.723.410NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-30.242.762 -5.723.410DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 102.357.988 141.899.041DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 72.115.226 136.175.631Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 72.115.226 102.357.988Ticari Alacaklar552.139.461 155.775.860İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 10.504.815 14.165.674İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 541.634.646 141.610.186Diğer Alacaklar26.740.250 18.059.667İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 26.740.250 18.059.667Türev Araçlar5 6.638.563Stoklar273.740.673 268.865.720Peşin Ödenmiş Giderler8 53.492.245 24.096.086Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 146.722 144.069Diğer Dönen Varlıklar12 41.094.795 73.021.014ARA TOPLAM1.019.469.372 648.958.967TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.019.469.372 648.958.967DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5.000 5.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.674.319 1.714.251Maddi Duran Varlıklar9 158.254.044 147.136.675Kullanım Hakkı Varlıkları9 3.479.351 4.585.652Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.446 5.782Ertelenmiş Vergi Varlığı13 15.351.917 14.001.112TOPLAM DURAN VARLIKLAR178.766.077 167.448.472TOPLAM VARLIKLAR1.198.235.449 816.407.439KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar477.620.836 304.799.323Ticari Borçlar553.793.057 461.527.934İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 211.686.855 180.367.344İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 342.106.202 281.160.590Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 4.183.111 3.452.920Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.193.630 7.400.189Kısa Vadeli Karşılıklar122.267.183 15.978.474Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 3.401.757 6.254.577Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 118.865.426 9.723.897Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler312.849 787.788ARA TOPLAM1.164.370.666 793.946.628TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.164.370.666 793.946.628UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar177.339 394.257Diğer Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar19.202.282 14.949.444Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 19.202.282 14.949.444TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.379.621 15.343.701TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.183.750.287 809.290.329ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar14.485.162 7.117.110Ödenmiş Sermaye10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları34.578.158 34.578.158Paylara İlişkin Primler (İskontolar)43.129 43.129Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-7.447.546 -4.645.623Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.864.929 7.864.929Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-40.723.483 55.578.475Net Dönem Karı veya Zararı10.169.975 -96.301.958TOPLAM ÖZKAYNAKLAR14.485.162 7.117.110TOPLAM KAYNAKLAR1.198.235.449 816.407.439Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 34.578.158 43.129 -3.302.992 7.864.929 33.894.044 21.684.431 104.761.699 104.761.699Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler21.684.431 -21.684.431 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-778.777 28.507.921 27.729.144 27.729.144Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 34.578.158 43.129 -4.081.769 7.864.929 55.578.475 28.507.921 132.490.843 132.490.843Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 34.578.158 43.129 -4.645.623 7.864.929 55.578.475 -96.301.958 7.117.110 7.117.110Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-96.301.958 96.301.958 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.801.923 10.169.975 7.368.052 7.368.052Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 34.578.158 43.129 -7.447.546 7.864.929 -40.723.483 10.169.975 14.485.162 14.485.162Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)10.169.975 28.507.921DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.801.923 -778.777Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 -3.502.404 -973.471Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler700.481 194.694Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi13 700.481 194.694Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.801.923 -778.777TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.368.052 27.729.144Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.368.052 27.729.144http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026857BIST