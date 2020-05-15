***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurulun TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 20.04.2020Genel Kurul Tarihi 14.05.2020Genel Kurul Saati 13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.05.2020Ülke TürkiyeŞehir KOCAELİİlçe DİLOVASIAdres Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Tuna Cad. No:1 41455Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - 2019 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,4 - 2019 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,6 - Yönetim Kurulunun, Ticaret Bakanlığı'nın 31.03.2020 tarihli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ("TOBB") gönderdiği yazı da dikkate alınarak hazırladığı, 2019 yılı faaliyet yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında ve bu esaslar kapsamında yapılan ödemeler konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'na bildirilen bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca 2019 yılında Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395'inci ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi hususunun oya sunulması ve karara bağlanması,14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler ile yukarıda sayılanlar dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,15 - 2019 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi,16 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Marshall Boya 2019 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Marshall Boya 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.2. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar onaylandı.3. 2019 hesap yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildi.4. 01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 dönemi için kar dağıtımı yapılmayacağı hususu karara bağlandı.5. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi yapıldı.6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlendi.7. Bağımsız denetim kuruluşu olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi onaylandı.8. Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddeleri kapsamında izin verildi.10. Şirketin 2019 yılında yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2020 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınır belirlendi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 15.05.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Marshall Boya 2019 Yılı GK Hazır Bulunanlar Listesi 14052020.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Marshall Boya 2019 Yılı Genel Kurul Tutanağı 14052020.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 14 Mayıs 2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15 Mayıs 2020 tarihinde tescil edilmiştir.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845608BIST