***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Davetinin GüncellenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Genel Kurul'un 27.05.2021 tarihine ertelenmesiGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 03.05.2021Genel Kurul Tarihi 27.05.2021Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.05.2021Ülke TürkiyeŞehir KOCAELİİlçe DİLOVASIAdres Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Tuna Caddesi No:1 41455 Kocaeli, TürkiyeGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - 2020 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,4 - 2020 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi6 - Yönetim Kurulunun 2020 yılı faaliyet yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya redd7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında ve bu esaslar kapsamında yapılan ödemeler konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'na bildirilen bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca 2020 yılında Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395'inci ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi hususunun oya sunulması ve karara bağlanması,14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler ile yukarıda sayılanlar dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,15 - 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi,16 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Marshall Boya 2020 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 27052021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 13.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 07.05.2021 günü saat 10:30'da yapılacağı ilan edilen ancak T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından tüm il valiliklerine gönderilen 26.04.2021 tarihli Genelge ile 29.04.2021 günü saat 19:00'da başlayıp 17.05.2021 günü saat 05.00'de bitecek tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağının belirtilmesi ve Şirketimize gönderilen Kocaeli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün E-80122446-431.03-00063688033 sayı ve 30.04.2021 tarihli yazısı sebebiyle genel kurul toplantısının iptal edilmesine karar verilmiştir.2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 10:30'da Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Tuna Cad. No:1 41455 Dilovası Kocaeli adresinde yapılacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934270BIST