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***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.06.2021 18:58



***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi ği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'na bildirilen bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca 2020 yılında Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395'inci ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi hususunun oya sunulması ve karara bağlanması,
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler ile yukarıda sayılanlar dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi,
16 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Marshall Boya 2020 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 27052021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
2. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar onaylandı.
3. 2020 hesap yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildi.
4. 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020dönemi için kar dağıtımı yapılmayacağı hususu karara bağlandı.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi yapıldı.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlendi.
7. Bağımsız denetim kuruluşu olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi onaylandı.
8. Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddeleri kapsamında izin verildi.
10. Şirketin 2020 yılında yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2021 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınır belirlendi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 03.06.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Marshall GK Toplantı Tutanağı - 27052021 imzalı.pdf - Tutanak
EK: 2 Marshall Boya Hazır Bulunanlar Listesi 27052021.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 27 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 3 Haziran 2021 tarihinde tescil edilmiştir.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940265


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Yarım 1.676 1.721 7,09  
Çeyrek 841 860 3,54  
Gümüş.Ons 27,74 27,77 0,32  
Gümüş Gr. 7,72 7,73 0,04  
B. Petrol 71,94 71,94 0,63  
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