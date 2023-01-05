***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
05.01.2023 16:31
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
07.12.2022 tarihli KAP açıklamamızda özetle 20.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresinin 2022 yılı sonunda biteceğinden, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen Şirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE" başlıklı 7. Maddesi'nin tadili için uygun görüş ve izinlerini almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na 07.12.2022 tarihinde başvuru yapıldığı açıklanmıştı. Yönetim Kurulumuzun 20.10.2022 tarihli kararı ile alınan ve aynı tarihte Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan tahsisli sermaye artırım başvurusu sürecinin halen devam etmesi nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin başvurunun iptaline, tahsisli sermaye artırım başvurumuzun sonucuna ve ilgili sürecin tamamlanması akabinde, sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılmasını teminen Kurul'a tekrar yapılmasına karar verilmiştir. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
İptal Edilen Süreç
Kayıtlı Sermaye Tavanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094183
BIST
18:055.116
En Yüksek
|Değişim
|: -7,37%
|| -407,08
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.116
18:0518,7740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0316
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
18:0519,7894
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,1026
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,7520
18:051.105,12
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -12,76
|Açılış
|: 1.104,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.101,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.753,80
|211.984.476
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|6.693.390
|% 9,82
|
|DYOBY
|31,80
|305.726.465
|% 8,90
|
|DOGUB
|10,83
|70.431.821
|% 8,30
|
|CEOEM
|23,68
|67.823.543
|% 8,13
|
|ULUFA
|7,47
|32.234.715
|% -10,00
|
|DAGI
|6,30
|8.218.407
|% -10,00
|
|ECZYT
|151,20
|122.736.467
|% -10,00
|
|IZMDC
|5,04
|109.983.993
|% -10,00
|
|SODSN
|32,22
|697.472
|% -10,00
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% -6,62
|
|THYAO
|135,20
|10.783.049.006
|% -6,44
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% -9,04
|
|ASELS
|58,90
|6.645.003.562
|% -9,59
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% -8,09
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% -6,62
|
|EKGYO
|8,48
|4.061.784.492
|% -9,98
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% -9,04
|
|YKBNK
|10,48
|3.153.909.952
|% -9,97
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% -8,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7687
|18,7719
|% 0,16
|
|Euro
|19,7716
|19,7880
|% -0,52
|
|Sterlin
|22,2513
|22,3629
|% -1,25
|
|Frank
|19,9651
|20,0854
|% -0,53
|
|Riyal
|4,9794
|5,0044
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|-24,81
|
|Altın Gr.
|1.103
|1.103
|-14,62
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.494
|7.570
|-56,00
|
|Yarım
|3.629
|3.700
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.820
|1.850
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,25
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|13,98
|14,01
|-0,33
|
|B. Petrol
|78,59
|78,59
|0,75
|
Seans Raporu
18:05
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