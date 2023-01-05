***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal Nedeni07.12.2022 tarihli KAP açıklamamızda özetle 20.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresinin 2022 yılı sonunda biteceğinden, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen Şirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE" başlıklı 7. Maddesi'nin tadili için uygun görüş ve izinlerini almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na 07.12.2022 tarihinde başvuru yapıldığı açıklanmıştı. Yönetim Kurulumuzun 20.10.2022 tarihli kararı ile alınan ve aynı tarihte Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan tahsisli sermaye artırım başvurusu sürecinin halen devam etmesi nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin başvurunun iptaline, tahsisli sermaye artırım başvurumuzun sonucuna ve ilgili sürecin tamamlanması akabinde, sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılmasını teminen Kurul'a tekrar yapılmasına karar verilmiştir. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.İptal Edilen SüreçKayıtlı Sermaye Tavanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094183BIST