***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020 - 31.03.2020Mali Tablonun Verildiği Otoriteİlyasbey Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni1.Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi27/05/2020Açıklamalar2020 yılı 1.dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan 01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ait gelir tablosu ektedir.Ekte sunulan gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847068BIST