***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.02.2022 21:31
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
İlyasbey Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
4.Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/02/2022
Açıklamalar
2021 yılı 4.dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait Gelir Tablosu ektedir. Ekte sunulan Gelir Tablosu, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002253
BIST
17:052.038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -3,78
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
17:0513,6104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0135
|Açılış
|: 13,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6357
En Düşük
13,5639
17:0515,4941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0130
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5311
En Düşük
15,4100
17:05829,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 10,61
|Açılış
|: 829,10
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
830,88
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler17:05
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|OSTIM
|1,77
|63.605.520
|% 9,94
|
|DESPC
|10,30
|18.819.317
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|10.809.685
|% 9,93
|
|ERSU
|6,40
|127.497.856
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.578.931
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.445.536
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|THYAO
|29,46
|5.906.911.297
|% -0,47
|
|KRDMD
|11,75
|1.850.040.281
|% -1,01
|
|EREGL
|28,42
|1.602.945.743
|% 0,85
|
|TUPRS
|194,10
|1.266.661.347
|% -0,77
|
|GARAN
|11,90
|980.705.182
|% 0,51
|
|THYAO
|29,46
|5.906.911.297
|% -0,47
|
|YKBNK
|4,02
|790.239.311
|% 0,25
|
|KRDMD
|11,75
|1.850.040.281
|% -1,01
|
|EKGYO
|2,33
|359.945.637
|% -1,27
|
|BUCIM
|1,87
|159.685.903
|% 9,36
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6056
|13,6104
|% 0,10
|
|Euro
|15,4848
|15,4941
|% 0,08
|
|Sterlin
|18,4862
|18,5789
|% 0,32
|
|Frank
|14,7354
|14,8241
|% 0,28
|
|Riyal
|3,6177
|3,6358
|% 0,15
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|16,28
|
|Altın Gr.
|829
|829
|10,61
|
|Cumhuriyet
|5.502
|5.585
|90,00
|
|Tam
|5.481
|5.618
|94,77
|
|Yarım
|2.649
|2.718
|45,84
|
|Çeyrek
|1.329
|1.359
|22,92
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,64
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,39
|0,05
|
|B. Petrol
|93,48
|93,48
|-1,33
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:19OYLUM
Yüzde -4.58 oranında düşüşle 5.21 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 207, 034 adet işlem
-
17:17PRKAB
Yüzde -5.48 oranında düşüşle 43.48 lira fiyatla işlem gören hissede 781, 365 adet işlem
-
17:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, KOZAA, GARAN
-
17:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 05 kaybederek (% -0.49 ) 1, 829
-
17:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, ARMDA, DESPC, ISATR, BMSCH