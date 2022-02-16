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***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

16.02.2022 21:31
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
İlyasbey Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
4.Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/02/2022
Açıklamalar

2021 yılı 4.dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait Gelir Tablosu ektedir.  Ekte sunulan Gelir Tablosu, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.  Kamuoyuna duyurulur.  Saygılarımızla, 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002253


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