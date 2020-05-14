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***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.05.2020 18:59
GÜNCEL HABERLER



***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 20.04.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.05.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
MRSHL, TRAMRSHL91E9 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
MRSHL, TRAMRSHL91E9 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 14 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 2019 faaliyet yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtımı yapılmaması hususundaki teklifi Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 10.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 24.106.783,42
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 16.048.638 13.994.697,83
4. Vergiler ( - ) 2.702.583 0
5. Net Dönem Kârı 18.751.221 13.994.697,83
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 -32.237.501,33
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 18.751.221 0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 762.124 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler 18.751.221 0
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845099


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MEGAP 5,06 12.023.048 % 10,00  
KAPLM 6,82 8.648.939 % 10,00  
YBTAS 8.650,00 679.420 % 10,00  
ISBTR 42.361,10 635.417 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4497 8,4921 % -0,71  
Frank 7,1031 7,1459 % -0,59  
Riyal 1,8435 1,8528 % -0,40  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.731 1.732 15,43  
Altın Gr. 387 387 2,23  
Cumhuriyet 2.489 2.534 15,20  
Tam 2.562 2.600 15,60  
Yarım 1.250 1.271 7,60  
Çeyrek 625 636 3,90  
Gümüş.Ons 15,81 15,85 0,26  
Gümüş Gr. 3,54 3,55 0,05  
B. Petrol 30,92 30,92 1,73  
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