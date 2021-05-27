***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 13.04.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.05.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)MRSHL, TRAMRSHL91E9 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)Ek AçıklamalarŞirketimizin 13.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısındaŞirketimizin 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre 21.684.431 TL ( yasal kayıtlara göre 28.534.769,72 TL) dönem kârı bulunmaktadır. Pandemi kaynaklı olarak şirketimizin finansman yapısının ihtiyatlılıkla takip edilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla, kâr payı dağıtılmamasına ve bu hususun Şirketimizin 2020 yılı olağan genel kurulunda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUMARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 10.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 24.106.783,12Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 20.556.167 28.534.769,724. Vergiler ( - ) 1.128.264 05. Net Dönem Kârı 21.684.431 28.534.769,726. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 -12.487.456,147. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -802.365,68 -802.365,688. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 20.882.065,32 15.244.947,9Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.269.611,3510. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 15.244.947,911. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 20.882.065,32 15.244.947,920. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938428BIST