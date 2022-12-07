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***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.12.2022 17:34
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımına ve Esas Sözleşme Tadiline İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ile SPK'ya Başvuru Yapılması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.12.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2022
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 07.12.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.12.2022 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. Maddesi'nde belirtilen 20.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2022 yılı sonunda biteceğinden, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE" başlıklı 7. Maddesi'nin Ek'teki şekliyle tadiline, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Bu çerçevede Şirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE" başlıklı 7. Maddesi'nin tadili için uygun görüş ve izinlerini almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na 07.12.2022 tarihi itibarıyla başvuru yapılmıştır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085493


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