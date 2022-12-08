***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Düzeltme : Kayıtlı Sermaye Tavanı Son Geçerlilik Tarihi sehven 31.12.2022 yazılmış olup, 31.12.2027 olarak düzeltilmiş, Esas Sözleşme Tadil Metni de eke konmuştur.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Kayıtlı Sermaye Tavanı Son Geçerlilik Tarihi sehven 31.12.2022 yazılmış olup, 31.12.2027 olarak düzeltilmiş, Esas Sözleşme Tadil Metni de eke konmuştur.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.12.2022İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 07.12.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.12.2022 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. Maddesi'nde belirtilen 20.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2022 yılı sonunda biteceğinden, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE" başlıklı 7. Maddesi'nin Ek'teki şekliyle tadiline, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.Bu çerçevede Şirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE" başlıklı 7. Maddesi'nin tadili için uygun görüş ve izinlerini almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na 07.12.2022 tarihi itibarıyla başvuru yapılmıştır.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Marshall Boya Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085901BIST