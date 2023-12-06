***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ile Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması ve Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvuru Yapılması HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.12.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 06.12.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.12.2023 tarihli kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. Maddesinde belirtilen 20.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresi 31.12.2022 itibarıyla sona ermiş olduğundan, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL'ye artırılarak, geçerlilik süresinin ise 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin ekteki şekilde tadiline karar verilmiştir.Bu çerçevede Şirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE" başlıklı 7. Maddesi'nin tadili için uygun görüş ve izinlerini almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na 06.12.2023 tarihi itibarıyla başvuru yapılmıştır.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Marshall Boya Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222862BIST