***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.12.2023 16:45
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ile Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması ve Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvuru Yapılması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.12.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 06.12.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.12.2023 tarihli kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. Maddesinde belirtilen 20.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresi 31.12.2022 itibarıyla sona ermiş olduğundan, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL'ye artırılarak, geçerlilik süresinin ise 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin ekteki şekilde tadiline karar verilmiştir.
Bu çerçevede Şirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE" başlıklı 7. Maddesi'nin tadili için uygun görüş ve izinlerini almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na 06.12.2023 tarihi itibarıyla başvuru yapılmıştır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Marshall Boya Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222862
BIST