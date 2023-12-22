***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.12.2023 18:04
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ile Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.12.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 06.12.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 19.12.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") 06.12.2023 tarihinde yapmış olduğu 20.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2023-2027 olarak belirlenmesine ilişkin Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 7'nci maddesine ilişkin tadil metni, Kurul'un 19.12.2023 tarihli ve E-29833736-110.04.04-46954 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
Esas Sözleşme tadili Ticaret Bakanlığı onayına sunulacak olup, akabinde yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Marshall Boya Esas Sözleşme Tadili_SPK Onaylı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228178
BIST