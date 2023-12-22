***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ile Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.12.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 06.12.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 19.12.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") 06.12.2023 tarihinde yapmış olduğu 20.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2023-2027 olarak belirlenmesine ilişkin Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 7'nci maddesine ilişkin tadil metni, Kurul'un 19.12.2023 tarihli ve E-29833736-110.04.04-46954 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.Esas Sözleşme tadili Ticaret Bakanlığı onayına sunulacak olup, akabinde yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Marshall Boya Esas Sözleşme Tadili_SPK Onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228178BIST