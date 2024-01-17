***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.01.2024 09:47
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadiline İlişkin Ticaret Bakanlığı'ndan İzin Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.12.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 06.12.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 19.12.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 20.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2023-2027 olarak belirlenmesine ilişkin olarak Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 7'nci maddesinin tadil edilmesine T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.01.2024 Tarih ve E-50035491-431.02-00092544092 sayılı yazısı ile izin verilmiş olup, onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.
Esas Sözleşme değişikliği yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Marshall Boya Esas Sözleşme Tadil Metni_Onaylı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240982
BIST