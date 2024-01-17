***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadiline İlişkin Ticaret Bakanlığı'ndan İzin AlınmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.12.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 06.12.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 19.12.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 20.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2023-2027 olarak belirlenmesine ilişkin olarak Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 7'nci maddesinin tadil edilmesine T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.01.2024 Tarih ve E-50035491-431.02-00092544092 sayılı yazısı ile izin verilmiş olup, onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.Esas Sözleşme değişikliği yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Marshall Boya Esas Sözleşme Tadil Metni_Onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240982BIST