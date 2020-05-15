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***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

15.05.2020 22:05
GÜNCEL HABERLER



***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )

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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
14 Mayıs 2021 tarihine kadar , Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehdi Elbok,Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Tepetam ve Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Orçunus, imza yetkilisi olan diğer yöneticilerle beraber, herhangi ikisinin müştereken atacağı imza ile şirketi her konuda temsile sınırsız yetkilidir. Yönetim Kurulu 15 Mayıs 2020 tarih ve 2020/9 sayılı kararı ile görev taksimi yapılarak Komitelerde görev dağılımı şu şekilde olmuştur Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Ayşe Çolak, Komite üyesi Yusuf Kamil Soner, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Yusuf Kamil Soner, Komite üyeleri Ayşe Çolak, Dilek Tepetam, Adil Şahin, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Ayşe Çolak, Komite Üyeleri Yusuf Kamil Soner, Dilek Tepetam, Yönetim Kurulu’nun çalışma ve faaliyet esasları Esas Sözleşme ve Çalışma Esasları ile belirlenmiş olup, söz konusu belgeler Şirket internet sitesinde yer almaktadır. YK ve Komitelerin Çalışma Esasları Şirket internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri / YÖNETİM KURULU VE KOMİTELERİ ÇALIŞMA ESASLAR altında yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845614


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