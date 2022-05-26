***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıYönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıBütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiGörev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği24 Mayıs 2023 tarihine kadar, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehdi Elbok ve Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Orçunus, imza yetkilisi olan diğer yöneticilerle beraber, herhangi ikisinin müştereken atacağı imza ile Şirketi her konuda temsile sınırsız yetkilidir. Yönetim Kurulu 24 Mayıs 2022 tarih ve 2022/09 sayılı kararı ile görev taksimi yapılarak Komitelerde görev dağılımı şu şekilde olmuştur Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Yusuf Kamil Soner, Komite üyesi Deniz Uyan Ay, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Yusuf Kamil Soner, Komite üyeleri Deniz Uyan Ay ve Adil Şahin, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Yusuf Kamil Soner, Komite Üyeleri Deniz Uyan Ay ve Esra Yılmazsönmez. Yönetim Kurulu’nun çalışma ve faaliyet esasları Esas Sözleşme ve Çalışma Esasları ile belirlenmiş olup, söz konusu belgeler Şirket internet sitesinde yer almaktadır. YK ve Komitelerin Çalışma Esasları Şirket internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri / YÖNETİM KURULU VE KOMİTELERİ ÇALIŞMA ESASLAR altında yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032819BIST