***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
26.05.2022 19:23
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
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Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
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Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
24 Mayıs 2023 tarihine kadar, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehdi Elbok ve Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Orçunus, imza yetkilisi olan diğer yöneticilerle beraber, herhangi ikisinin müştereken atacağı imza ile Şirketi her konuda temsile sınırsız yetkilidir. Yönetim Kurulu 24 Mayıs 2022 tarih ve 2022/09 sayılı kararı ile görev taksimi yapılarak Komitelerde görev dağılımı şu şekilde olmuştur Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Yusuf Kamil Soner, Komite üyesi Deniz Uyan Ay, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Yusuf Kamil Soner, Komite üyeleri Deniz Uyan Ay ve Adil Şahin, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Yusuf Kamil Soner, Komite Üyeleri Deniz Uyan Ay ve Esra Yılmazsönmez. Yönetim Kurulu’nun çalışma ve faaliyet esasları Esas Sözleşme ve Çalışma Esasları ile belirlenmiş olup, söz konusu belgeler Şirket internet sitesinde yer almaktadır. YK ve Komitelerin Çalışma Esasları Şirket internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri / YÖNETİM KURULU VE KOMİTELERİ ÇALIŞMA ESASLAR altında yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032819
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|HATEK
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|42.987.686
|% 10,00
|
|RODRG
|17,60
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|
|AKSA
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|PRKAB
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|THYAO
|45,02
|4.903.370.809
|% 1,26
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|KARSN
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|3.164.355.380
|% 7,34
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|EREGL
|32,88
|2.068.041.392
|% 1,42
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|SISE
|20,40
|1.907.804.979
|% -2,39
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|KRDMD
|14,43
|1.904.880.229
|% -1,50
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|KARSN
|6,87
|3.164.355.380
|% 7,34
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|SKBNK
|1,23
|347.664.285
|% -7,52
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|DOHOL
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|
|YKBNK
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|873.266.924
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|
|AKBNK
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|
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|Satış
|%
|
|Dolar
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|16,2375
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|
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|17,4699
|% -0,51
|
|Sterlin
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|20,5591
|% -0,44
|
|Frank
|16,9004
|17,0022
|% -0,45
|
|Riyal
|4,3174
|4,3391
|% -0,62
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.854
|1.854
|3,05
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-4,37
|
|Cumhuriyet
|6.470
|6.567
|8,00
|
|Tam
|6.424
|6.586
|-7,98
|
|Yarım
|3.105
|3.186
|-3,86
|
|Çeyrek
|1.557
|1.593
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,13
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|-0,03
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|B. Petrol
|116
|116
|1,38
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Seans Raporu
17:59
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17:58XU100
Endeks 2, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 42 altında . İşlem hacmi 36, 027.00 milyon TL de
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17:58BOBET
Yüzde -3.47 oranında düşüşle 5.28 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 290, 194 adet işlem
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17:57TMPOL
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 18.26 lira fiyatla işlem gören hissede 932, 629 adet işlem
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17:56PRKAB
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 33.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 310, 219 adet işlem
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17:55MEPET
Yüzde -6.54 oranında düşüşle 3.43 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 889, 080 adet işlem