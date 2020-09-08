***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSon dönemde Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle Şirketimiz tarafından aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur Bir süredir Şirketimiz paylarında gerçekleşen fiyat değişimlerine neden olacak şekilde KAP'ta yapılan özel durum açıklamaları, finansal raporlar ve faaliyet raporları içeriğinden farklı olarak Şirketimizin faaliyetleri ve finansal durumunda herhangi bir değişiklik, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine göre, kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz yoktur. Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874064BIST