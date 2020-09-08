***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
08.09.2020 21:17
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Son dönemde Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle Şirketimiz tarafından aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur Bir süredir Şirketimiz paylarında gerçekleşen fiyat değişimlerine neden olacak şekilde KAP'ta yapılan özel durum açıklamaları, finansal raporlar ve faaliyet raporları içeriğinden farklı olarak Şirketimizin faaliyetleri ve finansal durumunda herhangi bir değişiklik, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine göre, kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz yoktur. Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874064
BIST
18:051.090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -7,21
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.085
18:057,4880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0336
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,4908
En Düşük
7,4364
18:058,8227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0119
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8150
|
8,8473
En Düşük
8,7918
18:05465,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,19
|Açılış
|: 465,51
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
467,26
En Düşük
458,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|3,41
|1.831.173
|% 10,00
|
|SERVE
|11,11
|1.666.442
|% 10,00
|
|DITAS
|36,30
|5.767.616
|% 10,00
|
|DAGHL
|7,04
|10.591.516
|% 10,00
|
|UTPYA
|8,47
|14.556.935
|% 10,00
|
|FORMT
|3,51
|10.455.751
|% -10,00
|
|PEKGY
|10,80
|144.165.919
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|59.875
|% -10,00
|
|DOBUR
|27,00
|171.666
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|13.809.996
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,35
|1.115.429.602
|% 9,85
|
|TSPOR
|6,51
|1.023.212.211
|% 9,97
|
|PETKM
|4,10
|829.221.139
|% 2,24
|
|BJKAS
|4,02
|691.958.495
|% 9,84
|
|EKGYO
|1,81
|642.244.841
|% -0,55
|
|EKGYO
|1,81
|642.244.841
|% -0,55
|
|GSRAY
|4,35
|1.115.429.602
|% 9,85
|
|IHLAS
|0,96
|209.336.876
|% 4,35
|
|PETKM
|4,10
|829.221.139
|% 2,24
|
|BJKAS
|4,02
|691.958.495
|% 9,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4829
|7,4880
|% 0,45
|
|Euro
|8,8149
|8,8227
|% 0,14
|
|Sterlin
|9,6963
|9,7450
|% -0,87
|
|Frank
|8,1264
|8,1754
|% 0,31
|
|Riyal
|1,9900
|2,0000
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|4,69
|
|Altın Gr.
|465
|465
|3,18
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-1,00
|
|Tam
|3.060
|3.137
|1,37
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|0,66
|
|Çeyrek
|742
|759
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,68
|26,73
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,07
|40,07
|-1,95
|
Seans Raporu
18:05
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17:57DGGYO
Yüzde -3.82 oranında düşüşle 10.84 lira fiyatla işlem gören hissede 475, 267 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 12 kaybederek (% -0.51 ) 1, 002
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, MERIT, UZERB, TKURU, COSMO, MMCAS, MEGAP, MEGAP, ARTI, YONGA
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : LIDFA, ALBRK