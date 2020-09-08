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***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

08.09.2020 21:17
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***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Son dönemde Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle Şirketimiz tarafından aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur Bir süredir Şirketimiz paylarında gerçekleşen fiyat değişimlerine neden olacak şekilde   KAP'ta yapılan özel durum açıklamaları, finansal raporlar ve faaliyet raporları içeriğinden farklı olarak Şirketimizin faaliyetleri ve finansal durumunda herhangi bir değişiklik, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine göre, kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz yoktur.   Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874064


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DITAS 36,30 5.767.616 % 10,00  
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Yarım 1.479 1.518 0,66  
Çeyrek 742 759 0,33  
Gümüş.Ons 26,68 26,73 -0,15  
Gümüş Gr. 6,42 6,42 -0,01  
B. Petrol 40,07 40,07 -1,95  
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