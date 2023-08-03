***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
03.08.2023 17:20
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul tarafından 03.08.2023 tarih ve E-18454353-100.06-18844 sayılı yazı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda, Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamına giren ve mevcut durum itibarıyla Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180315
BIST
'
17:267.222
En Düşük
|Değişim
|: -0,51%
|| -36,93
|Açılış
|: 7.296
|
|Önceki Kapanış
|: 7.259
|
7.213
En Yüksek
7.366
17:2626,9689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0473
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,4475
En Düşük
26,9249
17:2629,5886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1076
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9952
En Düşük
29,4501
17:261.677,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,13
|Açılış
|: 1.677,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,32
|
1.707,56
En Düşük
1.673,10
BIST En Aktif Hisseler17:23
|KLSER
|44,24
|141.689.173
|% 10,00
|
|RAYSG
|39,60
|56.324.331
|% 10,00
|
|ISYAT
|6,93
|97.520.396
|% 10,00
|
|SMRTG
|83,70
|2.776.185.961
|% 9,99
|
|ATAKP
|69,90
|744.501.818
|% 9,99
|
|AKSUE
|43,20
|210.658.545
|% -10,00
|
|EGEPO
|28,90
|61.153.980
|% -9,97
|
|MACKO
|102,00
|560.240.695
|% -9,97
|
|AVHOL
|102,10
|7.466.471
|% -9,96
|
|EDIP
|17,28
|52.500.061
|% -9,95
|
|ASTOR
|115,50
|6.967.888.556
|% 1,05
|
|THYAO
|235,20
|6.661.036.330
|% -0,55
|
|EKGYO
|8,84
|4.829.403.309
|% 2,55
|
|ASELS
|76,70
|4.362.441.476
|% -2,54
|
|KONTR
|247,10
|4.357.095.037
|% 7,95
|
|EKGYO
|8,84
|4.829.403.309
|% 2,55
|
|YKBNK
|14,15
|4.084.372.338
|% -1,74
|
|ZOREN
|4,32
|939.432.188
|% 0,47
|
|SKBNK
|3,08
|622.111.469
|% -2,53
|
|QUAGR
|7,99
|1.527.182.502
|% 6,39
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9590
|26,9633
|% 0,15
|
|Euro
|29,5350
|29,5811
|% 0,34
|
|Sterlin
|34,0997
|34,2707
|% -0,19
|
|Frank
|30,6512
|30,8358
|% 0,16
|
|Riyal
|7,1667
|7,2026
|% 0,03
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|3,27
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.677
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|11.207
|11.376
|-62,00
|
|Tam
|10.958
|11.045
|-37,00
|
|Yarım
|5.483
|5.548
|-19,00
|
|Çeyrek
|2.742
|2.774
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,66
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|20,42
|20,44
|-0,13
|
|B. Petrol
|83,86
|83,86
|0,66
|
Seans Raporu
17:23
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-
17:37ULAS
Yüzde -5.46 oranında düşüşle 14.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 303, 242 adet işlem
-
17:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -62, 22 kaybederek (% -0.79 ) 7, 844
-
17:36XU100
Endeks 7, 246 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 126, 926.00 milyon TL de
-
17:36PRDGS
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 7.69 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 060, 203 adet işlem
-
17:35ULAS
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 14.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 289, 487 adet işlem