***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul tarafından 11.10.2023 tarih ve E-18454353-100.06-20536 sayılı yazı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda, Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamına giren ve mevcut durum itibarıyla Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204476BIST