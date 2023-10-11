***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
11.10.2023 17:30
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul tarafından 11.10.2023 tarih ve E-18454353-100.06-20536 sayılı yazı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda, Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamına giren ve mevcut durum itibarıyla Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204476
BIST
'
18:058.331
En Düşük
|Değişim
|: -1,33%
|| -112,15
|Açılış
|: 8.482
|
|Önceki Kapanış
|: 8.443
|
8.316
En Yüksek
8.519
18:0527,7398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0230
|Açılış
|: 27,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,8717
En Düşük
27,6473
18:0529,4386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0077
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,5803
En Düşük
29,3630
18:051.673,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 15,60
|Açılış
|: 1.673,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
|
1.673,92
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|117,70
|91.762.491
|% 10,00
|
|ISBTR
|347.600,00
|4.518.800
|% 10,00
|
|BSOKE
|9,02
|236.989.156
|% 10,00
|
|TKNSA
|35,86
|688.481.530
|% 10,00
|
|ALMAD
|10,13
|320.668.664
|% 9,99
|
|IHAAS
|20,10
|687.125.104
|% -9,95
|
|OZGYO
|6,61
|152.932.575
|% -9,95
|
|PAPIL
|31,60
|192.843.256
|% -9,77
|
|ARENA
|29,40
|135.704.093
|% -9,71
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% -1,87
|
|THYAO
|230,10
|5.803.992.163
|% -3,36
|
|KOZAL
|28,06
|5.257.988.257
|% 0,79
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|ISCTR
|25,34
|4.570.844.683
|% 2,10
|
|ZOREN
|6,16
|1.805.072.746
|% -3,60
|
|EKGYO
|8,18
|2.296.113.200
|% -2,62
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% -1,87
|
|ODAS
|13,50
|3.201.090.323
|% -1,10
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7327
|27,7398
|% 0,08
|
|Euro
|29,4214
|29,4386
|% 0,03
|
|Sterlin
|34,0125
|34,1831
|% 0,20
|
|Frank
|30,6061
|30,7905
|% 0,33
|
|Riyal
|7,3721
|7,4091
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|15,38
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.673
|15,14
|
|Cumhuriyet
|11.591
|11.766
|86,00
|
|Tam
|11.358
|11.459
|63,00
|
|Yarım
|5.696
|5.752
|37,00
|
|Çeyrek
|2.839
|2.876
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,05
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|19,65
|19,68
|0,22
|
|B. Petrol
|86,31
|86,31
|-1,34
|