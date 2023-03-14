Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

14.03.2023 17:34
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmel


***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
06/03/2023
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
14/03/2023
Davanın Konusu
Sermaye Piyasası Kanunundan kaynaklanan (Yönetim Kurulu Kararının iptali)
Karşı Taraf(lar)
Marshall Boya ve Vernik Sanayi AŞ
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Kocaeli 2.AsliyeTicaret Mahkemesi 2023/113
Davanın Duruşma Tarihi
07/03/2023
Alınan Karar
Mahkemenin yetkisizliği sebebiyle dava şartı yokluğundan usulden reddedilmiştir.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Şirketimizin, 03.02.2023 tarihinde Kamuya açıklanan, 03/02/2023 tarih ve 3 sayılı tahsisli sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararının iptali için bir bireysel yatırımcı tarafından, Kocaeli 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2023/113 Esas sayılı dosya üzerinden açılan davanın dava dilekçesi
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:595.207
Değişim :  -2,18% |  -115,87
Açılış :  5.331  
Önceki Kapanış :  5.323  
En Yüksek
5.348 En Düşük
5.207
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RYSAS 27,72 33.321.848 % 10,00  
DGGYO 23,98 29.532.445 % 10,00  
ARMDA 412,50 33.303.176 % 10,00  
POLTK 2.310,00 115.237.483 % 10,00  
DESPC 17,39 16.132.763 % 9,99  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 18,9712 18,9765 % 0,05  
Euro 20,3505 20,3590 % 0,01  
Sterlin 23,0035 23,1189 % -0,13  
Frank 20,6565 20,7809 % -0,28  
Riyal 5,0377 5,0630 % 0,03  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.907 1.907 -6,45  
Altın Gr. 1.163 1.164 -3,19  
Cumhuriyet 7.803 7.921 8,00  
Tam 7.862 7.925 -33,00  
Yarım 3.841 3.878 -16,00  
Çeyrek 1.921 1.939 -8,00  
Gümüş.Ons 21,93 21,95 0,12  
Gümüş Gr. 13,36 13,37 0,07  
B. Petrol 80,29 80,29 -0,48  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru