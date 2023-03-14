***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi06/03/2023Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi14/03/2023Davanın KonusuSermaye Piyasası Kanunundan kaynaklanan (Yönetim Kurulu Kararının iptali)Karşı Taraf(lar)Marshall Boya ve Vernik Sanayi AŞDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya NoKocaeli 2.AsliyeTicaret Mahkemesi 2023/113Davanın Duruşma Tarihi07/03/2023Alınan KararMahkemenin yetkisizliği sebebiyle dava şartı yokluğundan usulden reddedilmiştir.Bir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarŞirketimizin, 03.02.2023 tarihinde Kamuya açıklanan, 03/02/2023 tarih ve 3 sayılı tahsisli sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararının iptali için bir bireysel yatırımcı tarafından, Kocaeli 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2023/113 Esas sayılı dosya üzerinden açılan davanın dava dilekçesi