***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14/03/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi06/03/2023Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi14/03/2023Davanın KonusuSermaye Piyasası Kanunundan kaynaklanan (Yönetim Kurulu Kararının iptali)Karşı Taraf(lar)Marshall Boya ve Vernik Sanayi AŞDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya NoKocaeli 2.AsliyeTicaret Mahkemesi 2023/113Davanın Duruşma Tarihi07/03/2023Alınan KararMahkemenin yetkisizliği sebebiyle dava şartı yokluğundan usulden reddedilmiştir.Bir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarŞirketimizin, 03.02.2023 tarihinde Kamuya açıklanan, 03/02/2023 tarih ve 3 sayılı tahsisli sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararının iptali için bir bireysel yatırımcı tarafından açılan davaya ilişkin 14.03.2023 tarihinde açıklama yapılmıştı.Kocaeli 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2023/113 E. sayılı dosyasında Mahkeme tarafından verilen yetkisizlik kararı kesinleşmiş olduğundan talep üzerine bu kez Mahkeme tarafından dava dosyasının yetkili Gebze Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş ve Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi 2023/303 E. sayılı dosyası üzerinden Şirketimize 19.04.2023 tarihinde tebligat yapmıştır.Gelişmeler hakkında gerekli açıklamalar yapılacaktır.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140202BIST