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***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

19.04.2023 20:14
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmel


***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/03/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
06/03/2023
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
14/03/2023
Davanın Konusu
Sermaye Piyasası Kanunundan kaynaklanan (Yönetim Kurulu Kararının iptali)
Karşı Taraf(lar)
Marshall Boya ve Vernik Sanayi AŞ
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Kocaeli 2.AsliyeTicaret Mahkemesi 2023/113
Davanın Duruşma Tarihi
07/03/2023
Alınan Karar
Mahkemenin yetkisizliği sebebiyle dava şartı yokluğundan usulden reddedilmiştir.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

       Şirketimizin, 03.02.2023 tarihinde Kamuya açıklanan, 03/02/2023 tarih ve 3 sayılı tahsisli sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararının iptali için bir bireysel yatırımcı tarafından açılan davaya ilişkin 14.03.2023 tarihinde açıklama yapılmıştı.
Kocaeli 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2023/113 E. sayılı dosyasında Mahkeme tarafından verilen yetkisizlik kararı kesinleşmiş olduğundan talep üzerine bu kez Mahkeme tarafından dava dosyasının yetkili Gebze Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş ve Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi 2023/303 E. sayılı dosyası üzerinden Şirketimize 19.04.2023 tarihinde tebligat yapmıştır.
Gelişmeler hakkında gerekli açıklamalar yapılacaktır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140202


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