***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.04.2023,14.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi06.03.2023Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi14.03.2023Davanın KonusuSermaye Piyasası Kanunundan Kaynaklanan (03.02.2023 tarih ve 3 Sayılı Tahsisli Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararının İptali)Karşı Taraf(lar)Bir gerçek kişi yatırımcıDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya NoGebze Asliye Ticaret Mahkemesi 2023/303 E.Davanın Duruşma Tarihi01.06.2023Alınan KararMahkeme tarafından dava dosyası içeriğine ve davacıya ilişkin tespitlere dair ara kararlar alınmıştır.Bir Sonraki Duruşma Tarihi06.07.2023Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarŞirketimizin 03/02/2023 tarih ve 3 sayılı tahsisli sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararının iptali için bir bireysel yatırımcı tarafından açılan ve Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi 2023/303 E. sayılı dosyasında görülmekte olan davanın 01.06.2023 tarihli ilk duruşmasında mahkeme tarafından dava dosyası içeriğine ve davacıya ilişkin tespitlere dair ara kararlar alınmıştır. Bir sonraki duruşma 06.07.2023 tarihinde yapılacaktır.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155304BIST