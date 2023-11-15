***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.09.2023 , 06.07.2023, 01.06.2023, 19.04.2023, 14.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi06.03.2023Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi14.03.2023Davanın KonusuSermaye Piyasası Kanunundan Kaynaklanan (03.02.2023 tarih ve 3 Sayılı Tahsisli Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararının İptali)Karşı Taraf(lar)Bir Gerçek Kişi YatırımcıDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya NoGebze Asliye Ticaret Mahkemesi 2023/303 E. 2023/874 KDavanın Duruşma TarihiAlınan KararMahkeme tarafından davanın reddine karar verilmiştir.Bir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalar21.09.2023 tarihli KAP açıklamamızdaŞirketimizin 03/02/2023 tarih ve 3 sayılı tahsisli sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararının iptali için bir bireysel yatırımcı tarafından açılan ve Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi 2023/303 E. sayılı dosyasında görülmekte olan davanın, 21.09.2023 tarihli üçüncü duruşmasında Mahkeme tarafından, istinaf yolu açık olmak üzere, davanın reddine karar verildiği açıklanmıştı.Yatırımcı tarafından ilk derece mahkemesinin kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218320BIST