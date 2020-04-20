***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.04.2020 15:56
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20 Nisan 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda, Şirketimizin 14 Mayıs 2020 tarihinde yapacağı 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Sn. Ayşe Çolak ve Sn. Yusuf Kamil Soner'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verilmiştir. Adayların özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları Ek'te yer almaktadır. Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839295
BIST
18:0598.946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 766,06
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.068
18:056,9429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0113
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9547
En Düşük
6,8741
18:057,5404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0031
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5670
En Düşük
7,4695
18:05377,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,59
|Açılış
|: 377,84
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
380,60
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYH
|0,33
|389.241
|% 10,00
|
|CASA
|13,75
|153.218
|% 10,00
|
|BALAT
|2,42
|263.765
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|22.857.669
|% 9,98
|
|BIZIM
|12,23
|81.399.329
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|7.446.795
|% -9,98
|
|ITTFH
|2,73
|182.132.149
|% -9,90
|
|SANFM
|6,74
|13.224.438
|% -9,89
|
|SODSN
|20,00
|204.125
|% -9,28
|
|UZERB
|2,61
|284.495
|% -8,42
|
|GARAN
|8,39
|853.628.264
|% 0,00
|
|ASELS
|27,40
|729.061.821
|% 1,03
|
|THYAO
|10,64
|688.471.512
|% 1,14
|
|ISFIN
|3,31
|456.734.789
|% 5,41
|
|MGROS
|29,76
|438.867.436
|% 2,06
|
|ODAS
|1,61
|359.149.208
|% 9,52
|
|IHLGM
|1,09
|212.583.656
|% 3,81
|
|KRDMD
|2,27
|324.724.339
|% 6,57
|
|ISFIN
|3,31
|456.734.789
|% 5,41
|
|YKBNK
|2,01
|266.814.407
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6251
|8,6684
|% -0,16
|
|Frank
|7,1451
|7,1881
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8436
|1,8529
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.690
|5,25
|
|Altın Gr.
|378
|378
|2,71
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.497
|2.561
|-36,00
|
|Yarım
|1.213
|1.244
|-19,30
|
|Çeyrek
|608
|622
|-9,60
|
|Gümüş.Ons
|15,23
|15,26
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,03
|
|B. Petrol
|26,23
|26,23
|-1,85
|