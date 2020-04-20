***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 20 Nisan 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda, Şirketimizin 14 Mayıs 2020 tarihinde yapacağı 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Sn. Ayşe Çolak ve Sn. Yusuf Kamil Soner'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verilmiştir. Adayların özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları Ek'te yer almaktadır. Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839295BIST