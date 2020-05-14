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***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.05.2020 10:34
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***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz, Finans,İnsan Kaynakları,Satış,Pazarlama, Lojistik ve Üretim bölümleri için 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun ek madde 2 hükümleri gereği yürürlüğe girmiş olan kısa çalışma ödeneği uygulamasından faydalanmak üzere yapılan başvurumuz, Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı tarafından yapılan uygunluk tespiti sonucunda 41 çalışan için , 01.04.2020 tarihinden başlamak ve 30.06.2020 tarihinde sona ermek üzere,uygun görüldüğü tarafımıza bildirilmiştir.
Pay sahiplerine duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844887


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ISBTR 42.361,10 127.083 % 10,00  
MEGAP 5,06 4.843.381 % 10,00  
MEGAP 5,06 4.843.381 % 10,00  
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Riyal 1,8480 1,8573 % -0,16  
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Altın Gr. 384 384 -1,19  
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Tam 2.542 2.576 -8,10  
Yarım 1.241 1.259 -4,00  
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