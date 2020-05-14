***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.05.2020 10:34
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Finans,İnsan Kaynakları,Satış,Pazarlama, Lojistik ve Üretim bölümleri için 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun ek madde 2 hükümleri gereği yürürlüğe girmiş olan kısa çalışma ödeneği uygulamasından faydalanmak üzere yapılan başvurumuz, Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı tarafından yapılan uygunluk tespiti sonucunda 41 çalışan için , 01.04.2020 tarihinden başlamak ve 30.06.2020 tarihinde sona ermek üzere,uygun görüldüğü tarafımıza bildirilmiştir.
Pay sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844887
BIST
11:05100.072
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -87,31
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.380
En Düşük
99.564
11:056,9655
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0099
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
11:057,5379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5213
11:05384,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,10
|Açılış
|: 384,14
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TLMAN
|11,88
|11.345.174
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,73
|37.264
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.361,10
|127.083
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|4.843.381
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|4.843.381
|% 10,00
|
|SERVE
|4,09
|377.527
|% -9,91
|
|DENGE
|1,69
|2.454.890
|% -9,63
|
|POLTK
|128,50
|63.950
|% -7,55
|
|BMELK
|3,90
|180.395
|% -6,02
|
|BEYAZ
|3,91
|340.354
|% -6,01
|
|ASELS
|29,38
|468.451.953
|% 2,51
|
|GARAN
|7,80
|253.349.974
|% -1,27
|
|ECILC
|6,55
|221.008.967
|% 9,90
|
|ISFIN
|3,86
|137.871.841
|% -0,26
|
|TTKOM
|7,41
|135.351.949
|% -1,59
|
|YGYO
|0,63
|25.930.234
|% 6,78
|
|KRDMD
|2,45
|92.122.697
|% 0,41
|
|ISFIN
|3,86
|137.871.841
|% -0,26
|
|ECILC
|6,55
|221.008.967
|% 9,90
|
|GARAN
|7,80
|253.349.974
|% -1,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4732
|8,5157
|% -0,43
|
|Frank
|7,1270
|7,1700
|% -0,25
|
|Riyal
|1,8480
|1,8573
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|0,32
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.511
|-7,90
|
|Tam
|2.542
|2.576
|-8,10
|
|Yarım
|1.241
|1.259
|-4,00
|
|Çeyrek
|620
|630
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,58
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,48
|-0,01
|
|B. Petrol
|29,64
|29,64
|0,45
|