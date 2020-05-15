***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.01.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin makine ve teçhizat modernizasyonu için yapılan ve 05.01.2018 tarihli KAP açıklamamızda duyurduğumuz, 08.09.2017- 08.09.2020 tarihleri arasında geçerli Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırımımız tamamlanmıştır.Pay sahiplerinin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845316BIST