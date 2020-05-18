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***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.05.2020 19:56
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***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

         Şirketimizin modernizasyonu kapsamında T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğu teşvik başvurusu Bölgesel teşvik kapsamına alınmış ve 22 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de, 17/02/2020 tarih ve 508764 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi, olarak yayımlanmıştır. 38.780.090 TL tutarlı Yatırım Teşvik Belgesinin başlangıç tarihi 20 Ocak 2020, bitiş tarihi ise 20 Ocak 2023'tür.
Yatırımın kapsamı, stratejik gerekçelerle, 24 Temmuz 2017 tarihinde Kap açıklaması ile duyurduğumuz üretimi yurt dışına taşınan Solvent üretiminin, değişen koşullar ve Akzo Nobel stratejileri ile beraber , tekrar yurt içinde üretilmesi için yapılan makina ve teçhizat modernizasyonudur.
   Teşvik kapsamında desteklenen unsurlar aşağıdaki gibidir:   
KDV İstisnası Gümrük  Vergisi Muafiyeti   Faiz  Desteği   Yatırıma  Katkı Oranı : %30   Sigorta  Primi İşveren Hissesi Desteği    : 6 Yıl   Vergi  İndirimi                                         : %70,  
 
 
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845770


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Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.533 2.572 -13,00  
Yarım 1.236 1.257 -6,40  
Çeyrek 618 629 -3,20  
Gümüş.Ons 17,02 17,06 0,41  
Gümüş Gr. 3,77 3,77 0,07  
B. Petrol 35,12 35,12 2,62  
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