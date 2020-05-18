***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin modernizasyonu kapsamında T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğu teşvik başvurusu Bölgesel teşvik kapsamına alınmış ve 22 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de, 17/02/2020 tarih ve 508764 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi, olarak yayımlanmıştır. 38.780.090 TL tutarlı Yatırım Teşvik Belgesinin başlangıç tarihi 20 Ocak 2020, bitiş tarihi ise 20 Ocak 2023'tür.Yatırımın kapsamı, stratejik gerekçelerle, 24 Temmuz 2017 tarihinde Kap açıklaması ile duyurduğumuz üretimi yurt dışına taşınan Solvent üretiminin, değişen koşullar ve Akzo Nobel stratejileri ile beraber , tekrar yurt içinde üretilmesi için yapılan makina ve teçhizat modernizasyonudur.Teşvik kapsamında desteklenen unsurlar aşağıdaki gibidir:KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Faiz Desteği Yatırıma Katkı Oranı : %30 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği : 6 Yıl Vergi İndirimi : %70,Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845770BIST