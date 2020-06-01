***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz , 14 05 2020 tarihli Özel Durum Açıklamasında kamuya duyurduğu , başvurusu kabul edilmiş ve 01.04.2020 - 30.06.2020 tarihleri arasında geçerli olan Kısa Çalışma Ödeneği Desteğinin, Haziran ayı ödemesi için İşkur'a iptal başvurusunda bulunmuştur.Pay sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848287BIST