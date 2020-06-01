***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2020 19:11
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz , 14 05 2020 tarihli Özel Durum Açıklamasında kamuya duyurduğu , başvurusu kabul edilmiş ve 01.04.2020 - 30.06.2020 tarihleri arasında geçerli olan Kısa Çalışma Ödeneği Desteğinin, Haziran ayı ödemesi için İşkur'a iptal başvurusunda bulunmuştur.
Pay sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848287
BIST
18:05107.266
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 1.745,72
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.372
En Düşük
106.357
18:056,8135
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0068
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8269
En Düşük
6,7931
18:057,5853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0193
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6054
En Düşük
7,5388
18:05380,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,14
|Açılış
|: 380,38
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.418.737
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|399.598
|% 10,00
|
|TKURU
|15,07
|272.457
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|176.971
|% 9,99
|
|GLBMD
|5,40
|7.537.908
|% 9,98
|
|EKIZ
|7,29
|1.015.431
|% -10,00
|
|AYCES
|25,16
|677.541
|% -7,09
|
|AVTUR
|2,00
|7.212.522
|% -6,54
|
|CMBTN
|68,50
|3.795.567
|% -6,36
|
|ARDYZ
|27,90
|52.109.191
|% -5,81
|
|GARAN
|8,00
|1.210.364.305
|% 2,30
|
|ASELS
|31,90
|1.187.846.891
|% 5,70
|
|THYAO
|12,76
|928.637.076
|% 1,27
|
|GSRAY
|3,33
|796.976.605
|% -1,77
|
|EKGYO
|1,61
|739.401.407
|% 9,52
|
|EKGYO
|1,61
|739.401.407
|% 9,52
|
|GSRAY
|3,33
|796.976.605
|% -1,77
|
|YKBNK
|2,38
|404.596.431
|% 2,59
|
|ODAS
|2,00
|317.786.541
|% 3,09
|
|GARAN
|8,00
|1.210.364.305
|% 2,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4665
|8,5090
|% 0,84
|
|Frank
|7,0556
|7,0981
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8088
|1,8178
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|8,48
|
|Altın Gr.
|380
|381
|1,34
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.505
|31,60
|
|Tam
|2.537
|2.578
|28,40
|
|Yarım
|1.238
|1.262
|21,60
|
|Çeyrek
|619
|629
|8,10
|
|Gümüş.Ons
|18,24
|18,29
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|0,08
|
|B. Petrol
|37,95
|37,95
|0,11
|