***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSon dönemde Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen fiyat hareketleri nedeniyle Şirketimizin tarafından aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur Bir süredir Şirketimiz paylarında gerçekleşen fiyat değişimlerine neden olacak şekilde KAP'ta yapılan özel durum açıklamaları, finansal raporlar ve faaliyet raporları içeriğinden farklı olarak Şirketimizin faaliyetleri ve finansal durumunda herhangi bir değişiklik, SPK'nın II-15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği ve ilgili mevzuat kapsamında henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktur. Bilindiği üzere 22.11.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda Akzo Nobel Coatings International B.V. tarafından yapılan açıklama ile Şirketimiz paylarında gönüllü pay alım teklifi yapılacağı, "…yapılacak gönüllü pay alım teklifi neticesinde, Akzo Nobel Coatings International B.V.'nin doğrudan veya dolaylı olarak tek başına ya da birlikte hareket ettiği kişilerle birlikte Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş'nin oy haklarının %95 veya daha fazlasına ulaşması ve (II-23.1) sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri kapsamında Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş.'nin Borsa kotundan çıkarılması ile ilgili olarak