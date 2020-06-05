***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.06.2020 14:41
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Son dönemde Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen fiyat hareketleri nedeniyle Şirketimizin tarafından aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur Bir süredir Şirketimiz paylarında gerçekleşen fiyat değişimlerine neden olacak şekilde KAP'ta yapılan özel durum açıklamaları, finansal raporlar ve faaliyet raporları içeriğinden farklı olarak Şirketimizin faaliyetleri ve finansal durumunda herhangi bir değişiklik, SPK'nın II-15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği ve ilgili mevzuat kapsamında henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktur. Bilindiği üzere 22.11.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda Akzo Nobel Coatings International B.V. tarafından yapılan açıklama ile Şirketimiz paylarında gönüllü pay alım teklifi yapılacağı, "…yapılacak gönüllü pay alım teklifi neticesinde, Akzo Nobel Coatings International B.V.'nin doğrudan veya dolaylı olarak tek başına ya da birlikte hareket ettiği kişilerle birlikte Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş'nin oy haklarının %95 veya daha fazlasına ulaşması ve (II-23.1) sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri kapsamında Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş.'nin Borsa kotundan çıkarılması ile ilgili olarak
14:54109.921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
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|Açılış
|: 110.143
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|Önceki Kapanış
|: 109.537
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110.434
En Düşük
109.546
14:546,7774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
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|Açılış
|: 6,7970
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|Önceki Kapanış
|: 6,7900
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6,7804
En Düşük
6,7351
14:547,6820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0241
|Açılış
|: 7,6900
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|Önceki Kapanış
|: 7,6150
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En Düşük
7,6259
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En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
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|Açılış
|: 371,68
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|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
370,37
BIST En Aktif Hisseler
|LUKSK
|13,53
|2.631.563
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|255.804
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|44.872.661
|% 9,98
|
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|
|GENTS
|2,54
|60.288.203
|% 9,96
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|13.763.763
|% -9,84
|
|GSDDE
|4,40
|3.022.112
|% -5,38
|
|THYAO
|12,72
|599.045.412
|% 1,03
|
|GARAN
|8,16
|449.814.886
|% 0,25
|
|TUPRS
|89,20
|369.206.031
|% 3,06
|
|PETKM
|3,79
|317.656.603
|% -1,81
|
|ASELS
|31,90
|286.879.353
|% 0,69
|
|EKGYO
|1,65
|146.180.121
|% -0,60
|
|PETKM
|3,79
|317.656.603
|% -1,81
|
|IHLGM
|1,33
|106.001.831
|% -1,48
|
|CEMAS
|1,23
|84.250.022
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,50
|215.365.662
|% -0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5497
|8,5926
|% 0,82
|
|Frank
|7,0417
|7,0841
|% 0,06
|
|Riyal
|1,7995
|1,8086
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|-9,89
|
|Altın Gr.
|372
|372
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|2.411
|2.440
|-7,80
|
|Tam
|2.482
|2.507
|-11,70
|
|Yarım
|1.211
|1.225
|-3,90
|
|Çeyrek
|606
|613
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,64
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,00
|
|B. Petrol
|41,30
|41,30
|1,32
|