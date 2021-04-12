***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar18.05.2020 tarihli KAP açıklamamızda özetleStratejik gerekçelerle, 24 Temmuz 2017 tarihinde Kap açıklaması ile duyurduğumuz üretimi yurt dışına taşınan Solvent üretiminin tekrar yurt içinde üretilmesi için gerekli Şirketimiz makina ve teçhizat modernizasyonuna ilişkin, 38.780.090 TL tutarlı, başlangıç tarihi 20 Ocak 2020, bitiş tarihi ise 20 Ocak 2023 olan Yatırım Teşvik Belgesi alındığı açıklanmıştı.Söz konusu yatırıma ilişkin gelinen safhada, Solvent bazlı ürünlerin üretimine ve müşteri sevklerine kısmi olarak başlanmıştır.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927028BIST