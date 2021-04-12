***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.04.2021 20:02
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18.05.2020 tarihli KAP açıklamamızda özetle
Stratejik gerekçelerle, 24 Temmuz 2017 tarihinde Kap açıklaması ile duyurduğumuz üretimi yurt dışına taşınan Solvent üretiminin tekrar yurt içinde üretilmesi için gerekli Şirketimiz makina ve teçhizat modernizasyonuna ilişkin, 38.780.090 TL tutarlı, başlangıç tarihi 20 Ocak 2020, bitiş tarihi ise 20 Ocak 2023 olan Yatırım Teşvik Belgesi alındığı açıklanmıştı.
Söz konusu yatırıma ilişkin gelinen safhada, Solvent bazlı ürünlerin üretimine ve müşteri sevklerine kısmi olarak başlanmıştır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927028
BIST
18:051.376
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -17,33
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
18:058,1548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1093
18:059,7330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0298
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,6710
18:05454,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -3,05
|Açılış
|: 454,26
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
452,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QUAGR
|19,91
|767.192
|% 10,00
|
|ORMA
|33,88
|2.483.273
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|5.331.470
|% 10,00
|
|PENGD
|4,51
|154.399.010
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|990.076
|% 9,99
|
|SONME
|40,50
|1.420.579
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|2.318.035
|% -10,00
|
|BRKO
|1,62
|2.481.104
|% -10,00
|
|IDGYO
|9,28
|2.214.592
|% -9,99
|
|JANTS
|746,10
|322.543.857
|% -9,99
|
|NTGAZ
|14,88
|1.099.982.855
|% -9,98
|
|EREGL
|16,40
|1.021.433.479
|% 0,55
|
|GARAN
|6,62
|808.301.212
|% -0,30
|
|HALKB
|4,46
|718.192.084
|% -1,76
|
|PETKM
|6,02
|666.187.594
|% 0,17
|
|YKBNK
|2,07
|402.938.431
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,82
|324.318.472
|% -3,19
|
|HALKB
|4,46
|718.192.084
|% -1,76
|
|TSKB
|1,34
|167.686.094
|% -0,74
|
|GARAN
|6,62
|808.301.212
|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1487
|8,1548
|% 0,00
|
|Euro
|9,7135
|9,7330
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,1719
|11,2279
|% 0,27
|
|Frank
|8,8082
|8,8613
|% 0,26
|
|Riyal
|2,1681
|2,1789
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-16,00
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-3,12
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,41
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,39
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,80
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|-0,12
|
|B. Petrol
|63,32
|63,32
|0,37
|