***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.04.2022 12:12
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Mali İşler Müdürlüğüne, 1 Mayıs 2022 itibariyle Sn.Esra Yılmazsönmez atanmıştır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024181
BIST
13:392.415
En Yüksek
|Değişim
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|: 2.423
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler13:37
|UFUK
|25,96
|1.432.940
|% 10,00
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|ACSEL
|47,42
|54.142.945
|% 9,97
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|PKART
|17,11
|11.848.324
|% 9,96
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|OTTO
|37,26
|1.499.845
|% 9,91
|
|DAGHL
|33,98
|5.971.499
|% 9,54
|
|EUHOL
|2,55
|38.691.829
|% -9,89
|
|SAFKR
|7,30
|56.517.743
|% -6,77
|
|ALBRK
|1,35
|31.800.291
|% -6,08
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|MMCAS
|2,66
|145.896
|% -5,34
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|GENTS
|4,08
|10.325.126
|% -4,90
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|THYAO
|38,72
|2.093.582.987
|% -0,97
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|KRDMD
|14,84
|1.323.469.908
|% 1,30
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|EREGL
|33,52
|1.202.768.179
|% 1,33
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|SISE
|17,53
|1.050.045.225
|% -0,45
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|ASELS
|25,06
|979.882.066
|% -2,11
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|EKGYO
|2,60
|667.385.452
|% 0,00
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|YKBNK
|4,89
|963.341.657
|% -1,01
|
|ODAS
|2,38
|312.595.751
|% 0,42
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|TSKB
|1,85
|176.949.153
|% -3,14
|
|KRDMD
|14,84
|1.323.469.908
|% 1,30
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|13:37
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,8207
|14,8249
|% 0,18
|
|Euro
|15,7262
|15,7332
|% -0,09
|
|Sterlin
|18,6108
|18,7042
|% 0,33
|
|Frank
|15,3202
|15,4125
|% 0,07
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|Riyal
|3,9400
|3,9598
|% 0,19
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|13:37
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-10,52
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|Altın Gr.
|903
|903
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|6.020
|6.111
|-25,00
|
|Tam
|5.988
|6.137
|-30,73
|
|Yarım
|2.894
|2.969
|-14,87
|
|Çeyrek
|1.452
|1.484
|-7,43
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|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|0,05
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|Gümüş Gr.
|11,23
|11,24
|0,04
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|B. Petrol
|105
|105
|0,82
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