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***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.05.2022 21:01
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulumuza bildirilen bağımsız yönetim kurulu üye adayları değerlendirilmiş, MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Yönetim Kurulu bağımsız üyeliklerine Deniz UYAN AY ve Yusuf Kamil SONER'in seçilmelerinin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla, 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028088


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Çeyrek 1.478 1.512 4,05  
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B. Petrol 106 106 -6,67  
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