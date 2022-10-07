***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 07.10.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimizin işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve finansal durumunun güçlendirilmesi amacıyla, Şirketimiz sermayesinin %92,97'sine dolaylı yoldan sahip olan AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.'nin hakim ortağı olan Akzo Nobel N.V. ile 400.000.000 TL (Dört yüz milyon Türk Lirası) tutarında borç anlaşması yapılmasına, anlaşma kapsamında borcun vade başlangıcının 07.10.2022, vade sonunun ise 07.04.2023 olarak belirlenmesine, söz konusu borç karşılığında yıllık %25,50 oranı üzerinden hesaplanacak faizin anapara ile birlikte vade sonunda ödenmesine karar verilmiştir.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068822BIST