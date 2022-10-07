***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.10.2022 12:44
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.10.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimizin işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve finansal durumunun güçlendirilmesi amacıyla, Şirketimiz sermayesinin %92,97'sine dolaylı yoldan sahip olan AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.'nin hakim ortağı olan Akzo Nobel N.V. ile 400.000.000 TL (Dört yüz milyon Türk Lirası) tutarında borç anlaşması yapılmasına, anlaşma kapsamında borcun vade başlangıcının 07.10.2022, vade sonunun ise 07.04.2023 olarak belirlenmesine, söz konusu borç karşılığında yıllık %25,50 oranı üzerinden hesaplanacak faizin anapara ile birlikte vade sonunda ödenmesine karar verilmiştir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068822
BIST
18:053.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 13,75
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.546
18:0518,5937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0097
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
18:0518,1092
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0785
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
18:051.013,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -9,69
|Açılış
|: 1.013,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEEN
|2.591,80
|327.548.728
|% 10,00
|
|KONYA
|1.490,50
|139.457.789
|% 10,00
|
|CRFSA
|40,30
|144.869.325
|% 9,99
|
|KRONT
|53,65
|79.166.590
|% 9,98
|
|CMBTN
|312,20
|38.285.064
|% 9,97
|
|INFO
|8,69
|132.052.251
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.998.152
|% -9,91
|
|RODRG
|34,50
|7.842.243
|% -7,26
|
|KLRHO
|26,50
|180.965.491
|% -6,69
|
|COSMO
|47,38
|3.206.172
|% -6,18
|
|THYAO
|84,20
|5.822.374.481
|% -0,59
|
|SASA
|87,05
|4.279.595.109
|% 2,17
|
|SISE
|29,76
|4.276.744.868
|% 1,02
|
|ASELS
|31,48
|3.082.959.742
|% 0,13
|
|EKGYO
|4,30
|2.312.367.007
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,30
|2.312.367.007
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,14
|1.834.516.638
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,35
|1.437.870.877
|% 0,00
|
|AKBNK
|12,86
|2.087.481.962
|% -0,31
|
|ODAS
|7,51
|1.137.976.028
|% 3,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5676
|18,5997
|% 0,08
|
|Euro
|18,0870
|18,1059
|% -0,45
|
|Sterlin
|20,5374
|20,6404
|% -0,62
|
|Frank
|18,6098
|18,7219
|% -0,37
|
|Riyal
|4,9295
|4,9542
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.696
|-16,88
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|-9,86
|
|Cumhuriyet
|6.772
|6.874
|-65,00
|
|Tam
|6.796
|6.868
|-63,00
|
|Yarım
|3.312
|3.357
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.678
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|20,09
|20,11
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,00
|-0,35
|
|B. Petrol
|97,81
|97,81
|3,39
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CRFSA
Yüzde 9.93 oranında artışla 40.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 572, 230 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 94 artarak (% 0.38 ) 3, 176
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONYA, MEGAP, KRONT, HEKTS, MEGAP, ACSEL, CEMTS, EGEEN
-
17:58
KERVT, HKTM, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
MEDTR, KIMMR, RODRG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında