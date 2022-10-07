***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.10.2022 19:37
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.10.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimizin işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve finansal durumunun güçlendirilmesi amacıyla, Şirketimiz sermayesinin %92,97'sine dolaylı yoldan sahip olan AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.'nin hakim ortağı olan Akzo Nobel N.V. ile yapılan anlaşmaya istinaden gönderilen 400.000.000 TL (Dört yüz milyon Türk Lirası) tutarındaki borç 07.10.2022 tarihinde Şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069166
BIST
18:053.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 13,75
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.546
18:0518,5913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
18:0518,1575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0302
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
18:051.015,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -7,21
|Açılış
|: 1.015,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEEN
|2.591,80
|327.548.728
|% 10,00
|
|KONYA
|1.490,50
|139.457.789
|% 10,00
|
|CRFSA
|40,30
|144.869.325
|% 9,99
|
|KRONT
|53,65
|79.166.590
|% 9,98
|
|CMBTN
|312,20
|38.285.064
|% 9,97
|
|INFO
|8,69
|132.052.251
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.998.152
|% -9,91
|
|RODRG
|34,50
|7.842.243
|% -7,26
|
|KLRHO
|26,50
|180.965.491
|% -6,69
|
|COSMO
|47,38
|3.206.172
|% -6,18
|
|THYAO
|84,20
|5.822.374.481
|% -0,59
|
|SASA
|87,05
|4.279.595.109
|% 2,17
|
|SISE
|29,76
|4.276.744.868
|% 1,02
|
|ASELS
|31,48
|3.082.959.742
|% 0,13
|
|EKGYO
|4,30
|2.312.367.007
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,30
|2.312.367.007
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,14
|1.834.516.638
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,35
|1.437.870.877
|% 0,00
|
|AKBNK
|12,86
|2.087.481.962
|% -0,31
|
|ODAS
|7,51
|1.137.976.028
|% 3,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5805
|18,5915
|% 0,04
|
|Euro
|18,1433
|18,1555
|% -0,18
|
|Sterlin
|20,5571
|20,6602
|% -0,53
|
|Frank
|18,6343
|18,7465
|% -0,24
|
|Riyal
|4,9297
|4,9544
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.699
|-13,38
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|-6,75
|
|Cumhuriyet
|6.772
|6.874
|-65,00
|
|Tam
|6.819
|6.888
|-43,00
|
|Yarım
|3.322
|3.367
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.683
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,15
|20,18
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,09
|-0,26
|
|B. Petrol
|97,94
|97,94
|3,52
|
Seans Raporu
18:05
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