***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 07.10.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimizin işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve finansal durumunun güçlendirilmesi amacıyla, Şirketimiz sermayesinin %92,97'sine dolaylı yoldan sahip olan AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.'nin hakim ortağı olan Akzo Nobel N.V. ile yapılan anlaşmaya istinaden gönderilen 400.000.000 TL (Dört yüz milyon Türk Lirası) tutarındaki borç 07.10.2022 tarihinde Şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069166BIST