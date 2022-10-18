***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.10.2022 23:46
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
anslara sahip Adil Şahin'in 18.10.2022 tarihinden itibaren Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072781
BIST
18:053.842
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -6,06
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.805
18:0518,5935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,5962
En Düşük
18,5629
18:0518,3439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0151
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3439
En Düşük
18,3000
18:05987,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,38
|Açılış
|: 987,05
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CRFSA
|46,88
|169.211.706
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|80.282.766
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|23.470.339
|% 10,00
|
|DAGHL
|27,28
|34.998.417
|% 10,00
|
|ARMDA
|174,90
|8.111.890
|% 10,00
|
|KIMMR
|7,22
|13.936.796
|% -9,98
|
|SAYAS
|23,12
|138.097.526
|% -9,97
|
|ODAS
|8,37
|1.882.253.703
|% -9,90
|
|CMENT
|52,50
|1.091.875
|% -9,56
|
|KLRHO
|33,86
|238.926.691
|% -7,54
|
|THYAO
|97,25
|7.270.226.833
|% -1,22
|
|YKBNK
|9,39
|6.264.275.933
|% -3,30
|
|AKBNK
|15,09
|5.105.137.062
|% 1,62
|
|ASELS
|33,48
|4.151.527.507
|% 2,39
|
|EKGYO
|4,39
|3.981.765.452
|% -2,23
|
|EKGYO
|4,39
|3.981.765.452
|% -2,23
|
|YKBNK
|9,39
|6.264.275.933
|% -3,30
|
|TSKB
|2,66
|1.111.334.490
|% -2,56
|
|ISCTR
|9,47
|3.421.041.207
|% 0,85
|
|AKBNK
|15,09
|5.105.137.062
|% 1,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5704
|18,5935
|% 0,05
|
|Euro
|18,3114
|18,3439
|% 0,08
|
|Sterlin
|20,9784
|21,0836
|% -0,39
|
|Frank
|18,6207
|18,7328
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9341
|4,9588
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.653
|0,18
|
|Altın Gr.
|987
|987
|0,38
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.760
|-21,00
|
|Tam
|6.676
|6.764
|35,00
|
|Yarım
|3.253
|3.309
|20,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.656
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,72
|18,79
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|0,03
|
|B. Petrol
|90,66
|90,66
|-0,96
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58AGYO
Yüzde -7.29 oranında düşüşle 6.49 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 658, 595 adet işlem
-
17:57KARSN
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 8.84 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 727, 373 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 3, 823 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 91, 962.00 milyon TL de
-
17:56YKBNK
Yüzde -3.71 oranında düşüşle 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 584, 015, 613 adet işlem
-
17:55AEFES
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 49.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 812, 928 adet işlem