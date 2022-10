***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Özel Durum Açıklaması (Genel)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Karar Tarihi : 20.10.2022
Karar No : 16

Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında

Şirket ortaklarımızdan olan ve çıkarılmış sermayenin %44,12'sine sahip AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V (ANCI), Şirketimizin artan mali yükümlülüklerinin zamanında karşılanması ve finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla ve Şirketimizin talebi üzerine 400.000.000-TL tutarda nakdi, tahsisli sermaye artırımının Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") onayından sonra şirket hesaplarına nakit olarak koyacağını bildirmiştir.

Bu amacı gerçekleştirmek üzere Şirketimiz

1. Şirket'imizin 20.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 10.000.000 – TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan haklan tamamen kısıtlanarak, çıkarılacak her bir 1-TL nominal değerli, payların toplam satış fiyatı 400.000.000-TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş 'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürünün 7.1 numaralı esası doğrultusunda belirlenecek satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına,

2. Artırılan sermaye tutarını temsil edecek ve yeni ihraç edilecek 1-TL nominal değerli payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ihraç edildikten sonra Şirketimiz tarafından 400.000.000-TL satış fiyatına denk gelen kısmının Şirket'imizin ortağı AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.'ye, Borsa İstanbul A.Ş pay piyasasında, Borsa İstanbul A.Ş 'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürün 7.1 numaralı esası doğrultusunda belirlenecek fiyattan toptan satış işlemi yolu ile primli olarak satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,

3. İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek, toplam satış hasılatı tutarı 400.000.000-TL'ye karşılık gelecek adetteki 1-TL nominal değerli her bir payın Şirketimiz esas sözleşmesindeki pay oranları doğrultusunda hamiline, imtiyazsız ve Borsa'da işlem görebilir nitelikte olmasına,

4. SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan raporun kabulüne ve kamuoyuna duyurulmasına,

5. Bu çerçevede, ihraç belgesinin SPK tarafından onaylanmasından sonra ihraç edilecek payların ilgili mevzuatta belirlenen sürelerde satılması hususunda, Şirketimiz tarafından belirlenecek bir aracı kurumla sözleşme imzalanmasına,

6. Tahsisli sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerin tamamlanması için 6102 sayılı Türk Ticaret kanunu,6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ ve mevzuat hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. , Borsa İstanbul A.Ş. .İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. , T.C Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kurumu ve kuruluşları nezdinde gerekli başvuruların ve bildirimlerin yapılması hususunda genel müdürlüğe yetki verilmesine,

mevcudun oy birliği ile TTK m.390/4 uyarınca karar verilmiştir.

20.10.2022 tarihi itibarıyla tahsisli sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

Johannes Petrus Van Kesteren
Yönetim Kurulu Başkanı

Mehdi Elbok
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

James Mark Mattern
Üye

Özgür Orçunus
Üye

Yusuf Kamil Soner
Üye

Deniz Uyan Ay
Üye