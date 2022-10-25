***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi James Mark MATTERN görevinden ayrılmış olup, Yönetim Kurulumuz tarafından selefinin kalan görevi süresince, 24.05.2023 tarihine kadar görev yapmak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmak üzere boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Gerrit Jan TAP seçilmiştir.2. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074192BIST